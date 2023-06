Como se livrar de anúncios na Peacock TV de graça (2023)

O Peacock permite transmitir programas de TV e filmes populares da rede NBC. Embora não ofereça um plano gratuito, seu nível básico é surpreendentemente robusto e capaz. Existem também alguns programas originais no Peacock, e eles estão melhorando cada vez mais. Mas existem anúncios atrevidos que podem surpreendê-lo enquanto assiste ao seu programa favorito. No entanto, existem alguns métodos com os quais você pode facilmente se livrar dos anúncios na Peacock TV. Portanto, vamos começar com o guia.

O Peacock tem anúncios?

Sim, existem alguns anúncios que podem irritá-lo enquanto assiste a qualquer programa, mesmo que você tenha uma assinatura premium. Bem, os canais Peacock, eventos ao vivo e alguns programas de TV e filmes ainda terão anúncios devido aos direitos de transmissão.

Quais são os diferentes tipos de anúncios no Peacock?

Os usuários podem reconhecer algumas opções do Peacock como familiares. A seguir estão os diferentes tipos de anúncios que o Peacock oferece. Então, vamos conferi-los:

Anúncios compulsivos: Os usuários receberão esses anúncios quando assistirem a três episódios de uma série, com um patrocinador oferecendo visualização sem anúncios do quarto episódio.

Pausar anúncios: Bem, quando um usuário pausa um filme ou episódio, esses anúncios podem aparecer na tela com mensagens sobre “fazer uma pausa”.

Pods principais: Anúncios únicos de 60 segundos.

Anúncios de TV que podem ser comprados: Anúncios com links para produtos associados aos programas que os espectadores estão assistindo. Os usuários da Lacoste podem comprar a coleção de roupas de Novak Djokovic no torneio de tênis do Aberto da França enquanto o assistem jogar.

Anúncios em alta: Você verá comerciais baseados em tópicos específicos.

Anúncios de engajamento: Os anúncios de engajamento do usuário usam galerias de produtos ou perguntas triviais para incentivar os usuários a interagir com os comerciais.

Anúncios do curador: Nesses anúncios, as marcas podem patrocinar coleções da NBCUniversal com base em gêneros, humores, temas ou eventos.

Anúncios individuais: Nesse formato, a publicidade é limitada a um único comercial por episódio.

Anúncios sob comando: Os usuários podem interagir com as empresas e fechar negócios falando em seu controle remoto com instruções dadas na tela usando a tecnologia de voz Xfinity.

Explorar anúncios: Os usuários pausados ​​verão uma série de anúncios relacionados ao que estão assistindo durante a pausa e, se estiverem interessados, podem receber ofertas enviadas para seus telefones.

Maneiras de se livrar de anúncios no Peacock GRATUITAMENTE 2023

Então, aqui está o método mais fácil com o qual você pode facilmente se livrar dos anúncios na Peacock TV. Portanto, vamos conferi-los:

#1. Usando um PC:

Você pode remover os anúncios do Peacock assinando o Premium Plus. Portanto, aqui estão as etapas necessárias a seguir para se registrar na assinatura premium da Peacock TV:

Faça login na sua conta do Peacock. Vou ao link da conta . Então clique “ Planos e Pagamento .” Selecione “ Atualizar para Premium

.” Em Peacock Premium Plus, clique em “ Iniciar teste gratuito de 7 dias .” É isso. Agora você pode curtir o conteúdo que deseja assistir sem anúncios.

#2. Usando um dispositivo de streaming

Baixe o aplicativo Peacock para o seu dispositivo de streaming.

Sua conta deve ser logada automaticamente. Se você não possui uma conta, cadastre-se ou faça login.

No canto superior direito, clique no botão Informações da Conta ícone.

Selecione “ Pavão Premium Plus ” na lista de planos.

Você precisará digitar sua senha para confirmar seu endereço de e-mail e pagamento.

É isso. Agora você pode curtir o conteúdo que deseja assistir sem anúncios.

#3. Usando um smartphone

Entre no seu aplicativo Peacock. No canto superior direito, toque no símbolo da sua conta. Clique em “ Atualize para o Peacock Premium Plus .” Ele confirmará seu método de pagamento e os detalhes da assinatura. Toque para aprovar. É isso. Agora você pode curtir o conteúdo que deseja assistir sem anúncios.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em como se livrar de anúncios na Peacock TV. Esperamos que você ache este artigo útil. No entanto, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver mais dúvidas.

