como será o Teste de Aptidão Física?

Vagas concurso PM AC

Antes de mais nada, o certame oferta 36 vagas para os seguintes cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Combatente 27 R$ 8.129,55 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Obstetra e Ginecologista) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Pediatra) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Clínico Geral) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Ortopedista e Traumatologista) 1 R$ 10.423,73

Sobre os requisitos concurso PM AC

Confira a seguir:

Oficial Combatente

Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Tenente Estagiário

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Como serão as provas do concurso PM AC?

As provas deste concurso PM AC estão marcadas para 03 de setembro. O certame, por sua vez, anuncia que o processo avaliativo será com as seguintes fases:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova de Títulos – classificatório;

– classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Exame Psicotécnico – eliminatório;

– eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Criminal e Social – eliminatório.

Fase objetiva

A fase objetiva será composta por 60 (sessenta) questões do tipo múltipla escola (5 alternativas), sendo 30 (trinta) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos, segundo o edital.

O documento ainda informa que a aplicação será nos seguintes municípios: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

O conteúdo das provas vão exigir conhecimentos gerais e específicos envolvendo:

Língua Portuguesa, História e Geografia do Acre, Atualidades, Raciocínio Lógico-matemático, Informática Básica, Direitos Humanos, Noções e Direito, Legislação da PM AC.

A prova de redação será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver que obtiver nota igual ou superior a 10 (dez) pontos e de levar em conta: estrutura textual global, correção gramatical envolvendo seleção vocabular e norma culta.

Por sua vez, a Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, será realizada para os candidatos classificados na Prova Objetiva e na Redação.

Exame Médico e Toxicológico

Neste concurso, o Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

A última etapa será da Investigação Criminal e Social. Diante disso, vale lembrar que o candidato será investigado pela PM AC, que emitirá parecer se é “INDICADO” ou “CONTRAINDICADO” para seguir carreira.