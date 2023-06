Como ter sucesso com franquias? Guia prático com 5 dicas cruciais

Tanto investidores quanto empreendedores estão preferindo o formato de negócios de franquias, mas, existem riscos associados a qualquer investimento. Por isso que hoje, indicaremos dicas cruciais para ter sucesso com franquias.

Embora existam vários fatores que influenciam o sucesso de um negócio, o comprometimento do empresário é o que tem a maior influência no processo.

Portanto, reunimos cinco dicas de sucesso para este mercado se você quiser começar um novo negócio ou já possui um desse tipo.

Este texto pode ajudá-lo a superar seus medos e se concentrar em fazer coisas que melhorem o seu negócio.

O contexto das franquias no Brasil

Quando se faz um planejamento de atuação no mercado, não importa o formato. Pode ser uma loja de calçados, uma fábrica de camisetas personalizadas, uma franquia de doces finos para aniversários ou uma empresa de serviços, como funcionalidades em dupla ou consertos de celulares.

Ao tentar encontrar uma demanda que o mercado ainda não atendeu, o céu é o limite e ao mesmo tempo um desafio. Assim, quem acompanha o setor de perto sabe que esse setor está em constante crescimento, pois os números são igualmente otimistas a nível global. Isso se deve ao fato de que 145 redes nacionais já atingiram o mercado internacional, operando em 114 países.

De qualquer forma, para aqueles que desejam abrir uma franquia, é fundamental saber quais passos seguir para obter resultados fortes. Portanto, quem está procurando uma maneira de se tornar empresário e quer apostar no formato de franchising deve saber quais etapas devem ser realizadas para ter sucesso com esse formato de negócio.

5 dicas cruciais para ter sucesso com franquias

Na sequência, apresentamos 5 dicas para ter sucesso com franquias, que irão fazer toda a diferença em sua unidade franqueada.



1ª Dica: Pesquise as opções de mercado e entre em contato

Existem franquias para todos os desejos: desde maquiagens até sistemas eletroeletrônicos, como trocar fechadura elétrica, e serviços industriais, como empresas de pintura industrial. Em síntese, existem muitas opções.

Logo, para obter mais informações sobre a marca, entre em contato com ela depois de escolher aquela com a qual você mais se identifica.

Este também é um bom momento para aprender mais sobre a franquia. Você pode encontrar boas dicas na internet e perguntar a outros franqueados que já estão no mercado sobre como funciona. Então, como você sabe exatamente onde está investindo, a decisão é muito mais lógica e positiva.

2ª Dica: Aprenda mais sobre seu perfil para ter sucesso com franquias

Após a decisão de abrir uma franquia, a primeira pergunta que surge é em que a demografia se concentra. Pois, isso é crucial porque identificar uma marca com o nicho é essencial para o sucesso da empresa.

Para entender completamente um segmento, é necessário primeiro fazer um estudo do público-alvo. Assim, o segundo passo na realização desta pesquisa é definir o perfil ideal deste público, também conhecido como “persona”.

Para isso, é necessário fornecer um nome, idade e características, como desejos, dificuldades e necessidades. Além disso, deve mergulhar fundo em suas atividades e no dia a dia para descobrir como seu negócio pode ajudá-lo corretamente.

3ª Dica: Encontre-se com o franqueador

Após o primeiro contato com o franqueador, uma reunião é agendada para uma melhor compreensão. Então, para resolver qualquer dúvida sobre a franquia, esta é a melhor etapa. Isso ocorre porque cada franqueador tem regras específicas para escolher franqueados.

Uma série de medidas deve ser tomada para garantir que o desenvolvimento completo da marca seja possível quando uma marca obtiver sucesso. De fato, há muitos detalhes que precisam ser discutidos. Portanto, para garantir que todos os, “porém” sejam esclarecidos, uma reunião seria ideal para discutir todos os aspectos essenciais da abertura desse novo negócio.

4ª Dica: Examine atentamente a Circular de Oferta de Franquias (COF)

Assim, estabelecer algumas regras é essencial para organizar e manter a qualidade dos serviços e produtos, independentemente do segmento e formato de negócio.

Os serviços oferecidos, as taxas cobradas, os investimentos realizados por cada formato de franquia e as obrigações de cada franqueado podem ser identificados por meio da COF. Portanto, certifique-se de revisar todas as informações para evitar que sua franquia seja penalizada ou para evitar erros comuns que podem prejudicar o sucesso de sua empresa.

Como as franquias são padronizadas, é imperativo que você dedique tempo e atenção aos treinamentos necessários. Antes de começar a operar, muitas marcas oferecem teste para conhecer o dia a dia do negócio.

5ª Dica: Tome nota dos treinamentos para garantir o melhor atendimento possível

Esta experiência certamente mudará sua escolha, então não deixe de fazer o seu. Além disso, uma dica valiosa é buscar um consultor especializado em seu campo. Esses consultores fornecerão todo o suporte necessário para o franqueado iniciante.