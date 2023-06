O cigarro, além de fazer mal à saúde de quem fuma, também faz mal à saúde de quem está por perto. Além disso, produz um forte cheiro, que muitas vezes parece impossível de remover. Apesar do odor permanecer impregnado e ser um pouco difícil de remover, não se preocupe: há uma solução para isso! Logo, indicaremos como tirar cheiro de cigarro de dentro de casa.

Como tirar cheiro de cigarro de dentro de casa?

Siga as nossas dicas e aprenda a tirar cheiro de cigarro de dentro de casa:

Mantenha as janelas e portas abertas

Se alguém estiver fumando e as portas e janelas não forem um risco à segurança de sua casa, deixe-as abertas. Dessa forma, aproveitando o ar fresco para andar pela casa e remover o odor de cigarro.

Utilize purificadores de ar e velas antifumo

Existem purificadores de ar disponíveis no mercado que filtram substâncias prejudiciais e melhoram a qualidade geral do ar.

Outra opção, é utilizar certas velas que podem ajudar a remover o cheiro ruim de cigarro que fica no ambiente. É importante ter certeza de que as velas são naturais, livres de substâncias tóxicas e não decoradas com metais.

Lave tudo na sua casa que tenha cheiro de cigarro



Lave as cortinas, toalhas, tapete, sofá e outras coisas necessárias para remover o cheiro de cigarro.

Limpe os pisos e portas

Use produtos de limpeza específicos para o local, como madeira ou porcelanato, para limpar portas e pisos do cheiro. Esfregue o chão por completo, com a água trocada quando necessário.

Limpe sofás e cadeiras

Molhe os sofás e poltronas de tecido com vinagre branco de maçã, com um pano de algodão branco e deixe secar naturalmente.

Lave as cortinas a seco e persianas

Para limpar uma cortina com um aspirador ou um limpador a vapor, você deve misturar uma xícara de vinagre branco com água. Lembre-se de que o vinagre é um alvejante natural, ou seja, pode fazer com que as cortinas e persianas fiquem brancas.

Para remover o cheiro das persianas, espalhe bicarbonato de sódio em pó sobre elas e deixe por uma noite. Aspire no dia seguinte.

Higienize os tapetes

Use um aspirador forte no tapete e um pano molhado com produto de limpeza diluído em água.

Higienize paredes e tetos

Limpe as paredes e o teto com produtos de limpeza com amônia e glicol, excelentes para reduzir o cheiro do cigarro. No entanto, mantenha crianças e animais de estimação longe desses produtos químicos. Não se esqueça de usar máscara e luvas quando os usar.

Mas não esqueça: teste primeiro uma pequena porção da parede porque a pintura pode não suportar o produto.

Limpar as paredes com vinagre também é uma maneira de remover o cheiro de tabaco. Passe uma solução nas paredes e limpe com um pano limpo. Faça uma mistura de vinagre e água meio a meio.

Limpe o carpete

Passe uma mistura de água e vinagre branco de maçã em um pano. Seque. Depois disso, o ambiente deve ficar bem ventilado.

Algumas misturas caseiras apropriadas para tirar cheiro de cigarro da sua casa

Usando vinagre branco

A princípio, o vinagre é a recomendação mais comum para eliminar o cheiro de cigarro, e existem várias maneiras diferentes de fazê-lo funcionar. Logo, se deve ao fato de que esse ingrediente absorve o cheiro do ambiente.

Primeiramente, molhe uma esponja delicada com vinagre branco. Em seguida, coloque-a dentro de um recipiente e deixe-a em um local com cheiro forte. Você verá os resultados após deixar agir por algumas horas.

Por fim, lave a esponja a cada três dias e molhe-a novamente no vinagre se achar necessário. Coloque vinagre em pequenos potes e espalhe-o em áreas da casa com cheiro ruim.

Usando casca de maçã ou de frutas cítricas

Aproveite a cascata das frutas cítricas e espalhe-as pela casa, depois jogue-as no lixo para reduzir o odor de fumaça. Ademais, se o local com cheiro forte for pequeno, coloque uma maçã com um garfo furado em um canto. Isso resolverá o cheiro e deixará o cheiro fresco.

Usando bicarbonato de sódio

Colocar bicarbonato de sódio em tecidos e estofados com cheiro de cigarro é outra opção. Retire com um aspirador após deixá-lo agir por algumas horas.

Usando perfume em uma lâmpada

Pegue uma lâmpada fria e adicione um de seus perfumes favoritos, mas não exagere. Ao acendê-la, o cheiro de perfume esquentará e se espalhará pelo ambiente.

Usando carvão

Uma pequena quantidade de carvão é um ótimo desodorizador de ar, então distribua potes com carvão por toda a casa. No entanto, certifique-se de que as crianças não estejam perto dos potes.