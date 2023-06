Este artigo irá ajudá-lo se você estiver procurando por toques excêntricos para adicionar ao seu jardim. O exterior de sua casa ou empresa pode ser completamente transformado pelo cultivo de plantas excêntricas que prosperam em várias zonas climáticas em todo o mundo.

Este artigo irá apresentar algumas opções delas e orientações sobre como cuidar em seu jardim.

Plantas que foram transplantadas para fora de sua área nativa são consideradas excêntricas. Isso inclui espécies que tiveram suas sementes ou mudas colhidas e plantadas em um ambiente que não é ideal para seu crescimento e reprodução.

As plantas excêntricas não se encontram espalhadas pela natureza. Em vez disso, elas são intencionalmente introduzidas em novos ambientes por humanos. Uma vez que as plantas introduzidas tenham se reproduzido e se estabelecido em seu novo ambiente, elas são consideradas “estabelecidas”.

Como transformar o jardim cultivando plantas excêntricas?

Na sequência, apresentamos algumas plantas excêntricas que podem ser incorporadas em seu jardim, e assim, se tornar muito mais bonito e elegante.

Abacaxi-roxo

O Abacaxi-Roxo é incrivelmente bonito, com suas origens nas regiões norte e central das Américas, especificamente no México, Guatemala e Belize. O efeito geométrico das rosetas, juntamente com a cor vibrante da folhagem, cria contrastes visuais impressionantes no jardim, fazendo com que esta planta pareça um exemplo clássico de ornamental tropical.

O abacaxi-roxo, que consegue crescer exuberantemente entre os pântanos, é item obrigatório para os jardins rochosos. Além disso, a planta também prospera em jardins verticais, e suas folhas ficam especialmente bonitas quando suspensas contra uma parede verde.



Capuchinha

Esta espécie é nativa das terras altas dos Andes, da Bolívia à Colômbia, mas agora é amplamente cultivada como uma planta ornamental em regiões subtropicais em todo o mundo. Suas flores podem ser brancas, amarelas ou vermelhas, e pode ser simples ou multicolorido. A estação de floração vai da primavera ao verão.

Além de seu uso decorativo e medicinal, a capuchinha também pode utilizar na cozinha.

É uma das espécies mais interessantes para crescer em áreas que não se destinam à pavimentação, e fica bem em canteiros de jardim tradicionais, bem como em telhados verdes.

Lírio da paz

Nativo da América Central América, um lírio da paz plantado em sombra parcial florescerá rapidamente com flores brancas de leve fragrância. A planta floresce o ano todo, mas está no auge na primavera e no verão.

Além de seu valor estético, o lírio da paz é tem amplo reconhecimento por suas propriedades purificadoras do ar, que incluem a quebra e neutralização de gases tóxicos como formaldeído e monóxido de carbono.

Desenvolve-se esplendidamente à sombra das árvores e em áreas sombreadas longe da luz solar direta. Também é um ótimo complemento para jardins verticais.

Lambari

Lambari é uma erva perene que compartilha um fundo genético semelhante ao abacaxi-roxo (ambos membros da família Commelinaceae) e apresenta uma folha suculenta e prostrada.

Devido ao seu tamanho menor e aparência mais compacta, bem como à sua excepcional adaptabilidade áreas sombreadas, esta planta revela-se particularmente adequada para o cultivo em ambientes de pouca luz e meia-escuridão, que não são ideais para o crescimento de gramíneas típicas.

Ela se dá bem quando plantada em áreas sombreadas áreas, como debaixo de árvores ou toldos, mas também se dá bem quando cultivada em recipientes como vasos, jardineiras e cestos suspensos.

Os lambaris prosperam nos densos jardins verticais, que eles decoram com uma profusão de folhagens rasteiras. O Lambari se dá bem em áreas com maior incidência solar e épocas mais quentes do ano, embora mantenha uma aparência um pouco mais compacta e avermelhada (mas ainda atraente) e requer mais rega nessas épocas.

Boldinho

primeiramente, esta planta vem da selva da África e também atende pelo nome de Boldo Miúdo. É uma variedade resistente que se dá bem em vasos e ideal para dar volume a cestos suspensos.

Facilmente adaptada para a maioria dos climas do Brasil, ela valoriza o ambiente local, atraindo uma variedade de espécies de insetos, especialmente pássaros — com suas belas flores. Dessa forma, a planta reage bem às chuvas de inverno e qualquer rega adicional que possa ser necessária.

Pode produzir flores durante todo o ano e realizar uma bela forragem se cultivada em recipientes ou vasos. Por exigir pouca irrigação, ser muito resistente à seca e até mesmo pode plantar na vertical, o Boldinho também é uma ótima opção para telhados verdes no Brasil, caso o projeto não envolva pisoteio.

As plantas excêntricas são uma adição bem-vinda para o paisagismo urbano e não representam ameaça ao meio ambiente se plantadas com cuidado. Em vez disso, enriquecem a biota nativa e trazem sua própria beleza única para a área.

Por fim, todas as plantas excêntricas mencionadas acima são úteis não apenas em jardins tradicionais, mas também em verticais e telhados verdes.