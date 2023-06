Como ver para quem você enviou curtidas no Hinge (2023)

A dobradiça é uma plataforma famosa que está sendo usada por milhões de usuários para que possam encontrar seus parceiros de vida. Hoje em dia, encontrar o seu parceiro de vida não é uma tarefa fácil. Você tem que ter certeza de algumas coisas antes de entrar em um relacionamento e se casar com eles. Para ajudar os usuários a encontrar o parceiro certo, o Hinge é considerado por muitos usuários. Milhares de usuários encontraram seu par na plataforma, e mais usuários ainda estão acessando a plataforma para encontrar o par certo.

Muitos usuários elogiam a interface do usuário projetada para o aplicativo. O aplicativo é fácil de usar e possui muitos recursos e planos premium. Mas, há algumas outras coisas que os usuários não gostam muito. Ainda assim, os usuários estão usando o aplicativo para encontrar a correspondência. No entanto, alguns usuários estão confusos sobre as curtidas enviadas no Hinge. Sim, os usuários estão procurando uma maneira de saber para quem enviaram as curtidas. Hoje, estamos aqui com o guia onde falaremos sobre os Likes no Hinge e como ver para quem você enviou Likes no Hinge.

O que são curtidas no Hinge?

As curtidas nada mais são do que um tipo de solicitação que é enviada pelo usuário a outro que pensa que pode ser um bom companheiro de vida para ele. Você pode facilmente enviar curtidas para os usuários com a ajuda da opção fornecida lá. Junto com ele, você também poderá comentar sobre aquele usuário específico para iniciar sua conversa rapidamente. Este é um recurso interessante que não está disponível em muitos aplicativos de namoro concorrentes.

No entanto, existem muitos usuários que estão procurando maneiras de verificar para quem enviaram as curtidas no Hinge. No entanto, os usuários não podem fazer isso por causa dos recursos do aplicativo. Além disso, os usuários estão confusos sobre como podem fazer isso. Assim, estamos aqui com o guia onde vamos listar tudo sobre Likes on Hinge.

Você pode ver para quem você enviou curtidas no Hinge?

Os usuários estão procurando saber se poderão verificar os usuários para quem enviaram curtidas no Hinge. É porque eles queriam saber se o usuário para quem eles enviaram a solicitação a aceitou ou não. Também há chances de você ter enviado o Like para a pessoa errada ou outra coisa. A resposta é Não.

Os usuários não podem ver para quem enviaram curtidas no Hinge. No entanto, vai depender totalmente do plano que você está usando. Existem dois tipos de planos: Gratuito e Pago. Os usuários com o plano Pago têm muitos benefícios. Os usuários estão confusos sobre como poderão ver para quem enviaram as curtidas no Hinge. Então, estamos aqui com algumas ótimas maneiras que vão ajudá-lo muito.

Como ver para quem você enviou curtidas no Hinge 2023

Os usuários estão procurando maneiras de ver a pessoa de quem gostaram. Mas, como dissemos, não é possível para nenhum usuário fazer isso. Então, estamos aqui com as maneiras que você pode seguir para fazer isso. Abaixo listamos as formas; certifique-se de verificá-los.

Confira a partida

Os usuários que procuram os usuários para quem enviaram curtidas devem verificar as contas de usuários correspondentes. Quando você enviar curtidas para alguém no Hinge e eles gostarem de você mutuamente, a conta começará a aparecer na seção Match para que você possa conversar com eles e planejar um encontro se tudo correr bem.

Captura de tela ou Gravação de tela

Quando você for usar o aplicativo Hinge, também poderá usar o recurso Captura de tela ou Gravação de tela para saber para quem você enviou curtidas. Você deve simplesmente tirar uma captura de tela antes de enviar uma curtida para a pessoa. Ao fazer isso, você poderá manter o registro para quem enviou as curtidas. Se você não estiver interessado em fazer as capturas de tela, sugerimos que você faça uma gravação de tela. Esta será uma maneira muito mais simples de saber para quem você enviou as curtidas.

Você pode voltar e ver quem gostou de você no Hinge?

Sim, você pode ver facilmente quem gostou de você no Hinge. Haverá duas opções para os usuários que possuem assinatura e para os que não possuem. Se você não tiver uma assinatura, poderá ver a pessoa que gostou de você de forma individual. Mas se você tiver uma assinatura, poderá ver Todos as pessoas ao mesmo tempo.

A dobradiça mostra perfis que já deslizaram para a esquerda?

Sim, o Hinge mostrará os perfis que já deslizaram para a esquerda se não houver mais novas contas na fila. Assim que a fila for preenchida novamente com a nova conta, você começará a receber novas sugestões.

Como vejo minhas curtidas no Hinge sem pagar?

Você não poderá ver para quem enviou as curtidas até que correspondam a você. No entanto, você pode usar os métodos listados acima para descobrir esse problema.

Como você encontra alguém que você acidentalmente deslizou para a esquerda no Hinge?

Os usuários que desejam encontrar a pessoa que deslizaram para a esquerda no Hinge precisarão clicar no botão Desfazer rapidamente. Depois de deslizar para a esquerda, você verá o botão Desfazer na parte inferior. Se você tocar nesse botão, poderá ver o perfil; caso contrário, há uma pequena chance de que o perfil seja exibido para você novamente. Portanto, ao deslizar para a esquerda, verifique o perfil corretamente. Caso contrário, você não poderá recuperar essa conta.

Você pode ver todos os seus gostos de dobradiça de uma vez?

Não, você não pode ver todas as curtidas do Hinge de uma só vez se não tiver uma assinatura. Se você tiver a assinatura, clique no botão Todos na seção Gostar de você. Você será capaz de ver quem gostou de você ao mesmo tempo.

Empacotando

Milhões de usuários confiam no Hinge, um conhecido aplicativo de encontros. No entanto, muitos recém-chegados ficam confusos quando se trata de visualizar suas curtidas enviadas. Para resolver esse problema, compilamos uma lista de métodos para ajudá-lo a acessar essas informações. Além disso, incluímos detalhes importantes sobre a plataforma Hinge. Esperamos que este guia seja útil. Isso conclui nossa atualização de hoje. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixá-la na seção de comentários abaixo.

