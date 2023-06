Companheiro de equipe de Nate Diaz reage às alegações de sparring viral do boxeador Esquiva Falcao: ‘Mano, aquele cara se fodeu’

Pode estar à vista do exército de Diaz e do boxeador Esquiva Falcao.

Um medalhista olímpico de prata que está invicto como boxeador profissional, Falcao recentemente ganhou as manchetes por suas críticas às habilidades de boxe de Nate Diaz após uma sessão de sparring entre os dois em uma academia de Los Angeles. Em um vídeo do Instagram filmado no início deste mês, Falcao chamou Diaz de “ruim”, “acima do peso” e disse que o veterano do UFC “parecia que estava morrendo” no final da luta. Falcao, que está escalado para enfrentar Vincenzo Gualtieri pelo título vago do IBF em 1º de julho, também disse que um técnico pediu a ele para “segurar” para que Diaz pudesse passar por 10 rodadas.

Com Diaz se preparando para fazer sua estreia no boxe profissional em uma luta de grande sucesso contra Jake Paul em 5 de agosto, os comentários de Falcao rapidamente se tornaram virais. Sobre A Hora do MMAo companheiro de equipe de longa data de Diaz, Chris Avila, recuou na avaliação de Falcao sobre a cena.

“Mano, aquele cara se fodeu”, disse Ávila na quarta-feira A Hora do MMA. “Sim, acabamos de voltar – estávamos em Los Angeles e fomos a uma academia de boxe, esse cara é como um medalhista de prata do Brasil e tudo mais. Ele tem 30-0, ele está lutando por um título mundial na próxima semana. E então os boxeadores são assim – eles são muito burros. Eles são passivos. Eles são realmente passivos.

“Então Nate lutou com esse cara, fez 12 rounds. Mano, ele se fodeu. Ele perdia todos os rounds, e logo depois ele ia direto para o treinador: ‘Oh, estou perdendo peso, é por isso que não pareço muito bem.’ E então você vê em seu [Instagram] história, é em português, então pedimos a alguém para traduzir – e ele estava falando merda.

A carne não parou por aí.

De acordo com Avila, Falcao voltou à academia no dia seguinte e fez exatamente o mesmo movimento contra ele – sparring Avila e depois falando mal. Mas por causa da barreira do idioma causada pelos comentários de Falcao feitos em português, ninguém no Team Diaz percebeu o que havia sido dito até que os dois spars já estivessem nos livros.

“No dia seguinte, voltamos e o treinador disse: ‘Ei, ele quer treinar com você’”, contou Ávila. “Então eu lutei com ele, e então ele perdeu todos os rounds de novo – e ele ainda disse vai e fala mais merda em português. Mas não sabíamos até depois de todo o sparring.

“De qualquer forma, para aquele cara, foda-se aquele cara também.”

Por enquanto, Avila e Diaz continuam se preparando para suas grandes noites em 5 de agosto, com Avila definido para enfrentar o ex-lutador do UFC Jeremy Stephens no pay-per-view Paul x Diaz.

Os companheiros de equipe Alan Sanchez, Jose Aguayo e Luciano Ramos também devem competir no card. E enquanto Diaz pode ser um azarão nas apostas pesadas contra Paul, Avila diz que não se surpreenda se o Exército de Diaz chocar algumas pessoas fazendo uma noite massiva.

“Ele está parecendo uma fera, como sempre”, disse Ávila sobre Diaz.

“Ele está indo muito bem, parece afiado. E para todos os odiadores por aí, fiquem surpresos.”