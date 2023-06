COMUNICADO DA CAIXA cai como um presente e brasileiros vão receber mais de R$6 MIL

Nem todo mundo sabe, mas a Caixa Econômica Federal já liberou novos saques emergenciais do sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) desde o final da última semana. Segundo as informações do banco, o dinheiro está sendo liberado mediante solicitação e o valor pode chegar a mais de R$ 6 mil para determinados cidadãos.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um saldo que pertence ao trabalhador, e que é depositado todos os meses em sua conta pelo seu empregador. O valor mensal do depósito corresponde a 8% do seu salário bruto. O empregado, por sua vez, só pode sacar o dinheiro em ocasiões específicas, como em uma situação de calamidade ambiental, por exemplo.

É justamente o que está ocorrendo agora. Mesmo por isso, o dinheiro está sendo liberado apenas para os residentes do município de Assis Brasil, no interior do Acre. Segundo informações do banco, os moradores desta cidade podem solicitar o dinheiro desde a última sexta-feira (16) e pedir pelo saque calamidade equivalente a R$ 6,2 mil, no máximo.

A liberação está sendo feita para os moradores deste município específico porque a região sofreu com fortes chuvas nas últimas semanas e muitas pessoas foram prejudicadas. A ideia é que as famílias usem este dinheiro para tentar recuperar uma parte do que foi perdido no desastre.

A solicitação

Vale lembrar que há um prazo para a solicitação do dinheiro. Os usuários podem fazer o pedido apenas até o próximo dia 3 de julho deste ano. Depois desta data, o dinheiro não vai mais ser liberado pela Caixa Econômica Federal. A solicitação do saldo pode ser feita sem sair casa através do app oficial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Abaixo, você pode conferir o passo a passo para a realização da solicitação do saque-calamidade do FGTS para os moradores desta cidade.

Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”; ?

Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; ?

Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”; ?

Selecione o munícipio de sua residência e clique em? “Continuar”;

Selecione o munícipio de sua residência e clique em? “Continuar”; Escolha uma das opções para receber seu FGTS?:

Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,

Sacar presencialmente;

Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou, Sacar presencialmente; Faça Upload dos documentos requeridos;

Confira os documentos anexados e confirme; ?

A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.

Em alguns casos, o sistema poderá pedir para que o cidadão compareça a uma agência da Caixa para uma averiguação mais complexa. Caso ocorra, é necessário levar consigo os seguintes documentos:



Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos, dentre outros);

Na falta do comprovante de residência, o titular da conta do FGTS poderá apresentar uma declaração emitida pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal, atestando que o trabalhador é residente na área afetada;

Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado;

CPF; e

CTPS física ou CTPS Digital ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício.

O saque-calamidade do FGTS

Vale lembrar que, além desta cidade no interior do Acre, outros municípios também estão com o prazo de solicitação aberta neste momento. Em todos os casos, a liberação ocorre devido ao processo de calamidade ambiental.

Há liberações de dinheiro do saque do FGTS para as seguintes cidades:

Acre: Epitaciolância, Rio Branco e Xapuri, além de Assis Brasil;

Maranhão: Trizidela do Vale e Pedreiras;

Minas Gerais: Pirapora;

Pará: Marabá;

Pernambuco: Caruaru;

Paraná: Bandeirantes e Tibagi;

Rio de Janeiro: Valença;

Rio Grande do Sul: Dom Pedro de Alcântara;

Santa Catarina: São Bento do Sul.

Para informações específicas sobre a sua situação, o trabalhador pode tirar dúvidas acessando o site da Caixa ou entrando em contato com o banco pelo sistema Fale Conosco 0800 726 0207.