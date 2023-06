Concurso Bombeiros RJ: autorização é publicada oficialmente

Foi autorizado oficialmente o novo concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

O aval foi publicado nesta terça-feira, 13 de junho, no Diário Oficial do Estado.

Com a autorização publicada, o edital tem o prazo máximo de seis meses para ser divulgado, ou seja, até o mês de novembro deste ano.

No entanto, a expectativa do governo é que o edital seja lançado o mais brevemente possível, uma vez que o certame prevê o preenchimento de vagas para o curso de formação 2024.

De acordo com o governo do estado serão oferecidas 50 vagas para o cargo de Oficial Combatente ambos os sexos.

“O Corpo de Bombeiros vai ampliar seu quadro de oficiais com um novo concurso público para 50 vagas de carreira. É um reforço muito bem-vindo, que vai permitir a renovação e o reforço do efetivo. É sangue novo que vai garantir a manutenção dos serviços de excelência prestados à sociedade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agradeço ao governador Cláudio Castro por, mais uma vez, estar atento às demandas da nossa corporação”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão comprovar nível médio completo, ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de candidatos do sexo masculino). Não será exigida altura mínima dos candidatos.

Após o curso de formação, os aprovados passam a ocupar o posto de aspirante a oficial, com remuneração mensal de R$ 9.413,37.

“Os aspirantes geralmente passam por um período de estágio supervisionado, onde aplicam seus conhecimentos em cenários reais e ganham experiência prática no campo. Ao progredir e demonstrar competência, eles podem ser promovidos a patentes mais altas dentro da hierarquia dos bombeiros”, esclareceu o CBMERJ, por meio de nota.

O curso de formação possui duração de quatro anos e será realizado na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II), em Guadalupe, na Zona Norte da capital fluminense.



O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro está atualmente com um concurso em andamento destinado a contratação de 800 soldados e sargentos com nível médio completo.

De acordo com o cronograma, que passou por alterações recentemente, a próxima fase do certame é o Teste de Aptidão Física (TAF) que será realizado nos dias 17 e 18 de junho. A convocação para o teste está prevista para o dia 14 de junho. Na mesma data, será divulgado o resultado final da prova objetiva.

Provas do concurso Bombeiros RJ foram realizadas em abril

A prova objetiva do concurso Bombeiros RJ foi realizada no dia 30 de abril, em dois turnos: manhã (8h20) e tarde (14h20).

A prova objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa (15 perguntas);

Raciocínio Lógico e Matemática (15 perguntas);

Conhecimentos específicos (30 perguntas).

Além da prova objetiva, o concurso CBMERJ contará ainda com:

Teste de Aptidão Física (TAF);

Teste de Habilidades Específicas;

Exame de Saúde;

Exame Documental;

Prova de títulos

Concurso Bombeiros RJ recebeu mais de 40 mil inscritos

Ao todo, foram recebidas 71 mil pedidos de inscrições. No entanto, desse total, apenas 41.485 inscrições foram deferidas.

A falta de pagamento da taxa é um dos principais motivos para o indeferimento das inscrições.

O cargo com maior número de inscritos foi o de Condutor e operador de viatura, com CNH D, com 13.592 inscrições para as 100 vagas oferecidas, totalizando 19,4 candidatos por vaga.

O segundo cargo com maior número de candidatos é o de Mestre de Lancha, com 8.878 inscritos disputando uma das 150 vagas oferecidas, totalizando 59,2 inscritos para cada vaga oferecida.

Já o cargo com maior número de candidatos por vaga é o de Combatente Eletricista com 316 candidatos concorrendo a uma única vaga. O cargo recebeu 1.899 inscrições para as seis vagas oferecidas.

Por outro lado, o cargo com menor número de candidatos por vaga é o de lanterneiro, onde apenas 5 candidatos disputam cada uma das vagas ofertadas. Ao todo, foram recebidas 93 inscrições para concorrer as 16 vagas totais.

O cargo com menor número de inscritos, por sua vez, foi o de Músico Fagotista com apenas 14 inscrições.

