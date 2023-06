Concurso Cefet (RJ) prorroga prazo de inscrições para cargos de nível superior

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso público do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet – RJ), no estado do Rio de Janeiro.

Agora, os interessados têm até o dia 07 de julho de 2023 para efetivar a participação do certame.

Com a prorrogação das inscrições, a data da prova escrita também foi alterada, passando do dia 08 de julho para o dia 29 de julho.

As vagas são destinadas a candidatos com nível superior para o cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

Vagas e salários Cefet – RJ

Ao todo, o Cefet oferece 81 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de área e de acordo com cada Campi:

Câmpus Angra dos Reis

Engenharia Mecânica;

Administração;

Computação;

Matemática;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Metalúrgica.

Câmpus Itaguaí



Matemática;

Engenharia de Produção;

Engenharia Mecânica;

Logística;

Automação Industrial;

Língua Portuguesa/Língua Estrangeira – Inglês.

Câmpus Maracanã

Construção Civil;

Engenharia de Telecomunicações;

Engenharia Eletrônica ou Física;

Engenharia Mecânica;

Eventos;

Segurança do Trabalho;

Atendimento Educacional Especializado;

Educação Física;

Língua Estrangeira;

Física;

Ciência da Computação;

Administração;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia Ambiental;

Direito;

Administração/ Economia / Relações Internacionais;

Engenharia Elétrica.

Câmpus Maria da Graça

Engenharia Automobilística e áreas afins;

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;

Informática, Sistemas de Informação e Ciências da Computação.

Câmpus Nova Iguaçu

Engenharia de Produção;

Engenharia Eletrônica e de Computação;

Expressão Gráfica / Desenho Técnico;

Matemática Aplicada e Computacional;

Enfermagem;



Câmpus Petrópolis

Matemática;

Computação.

Câmpus Nova Friburgo

Administração Geral;

Ciência da Computação;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Eletrônica;

Física;

Libras & Educação.

Câmpus Valença

Administração;

Química.

O salário oferecido pelo Cefet é de R$ 4.875,18, mais benefícios. O salário mensal ainda pode receber retribuição por titulação, sendo de R$ 975,04 em caso de especialização, R$ 2.437,59 de mestrado e R$ 5.606,46 de doutorado.

Os candidatos aprovados ainda terão direito a auxílio-alimentação de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

Para concorrer a uma das vagas do concurso do Cefet é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Cefet RJ

Os interessados em participar do concurso do Cefet têm até o dia 7 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cefet.

O valor da taxa de inscrição é de R$120.

Atribuições de cargo Cefet RJ

Confira a seguir as principais funções de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT):

Ministrar aulas e orientar os estudantes no processo de aprendizagem. Isso pode envolver o planejamento de aulas, a preparação de materiais didáticos, a realização de apresentações e a avaliação dos alunos.

Conduzir pesquisas em suas áreas de expertise. Isso pode incluir a realização de estudos, experimentos, análise de dados e publicação de artigos científicos em revistas especializadas.

Além de ministrar aulas, os professores universitários podem atuar como orientadores acadêmicos, auxiliando os estudantes em projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses.

Participar de comitês acadêmicos e administrativos da universidade. Isso pode envolver a participação em reuniões departamentais, comitês de currículo, comitês de seleção de alunos, entre outros.

Incentivados a se manterem atualizados em suas áreas de conhecimento, participando de conferências, workshops, cursos de atualização e realizando pesquisas constantes.

Contribuir para o desenvolvimento da instituição, por meio da participação em projetos institucionais, grupos de trabalho e ações voltadas para a melhoria do ensino e da pesquisa.

Etapas concurso Cefet RJ

O concurso público para o Cefet contará com as seguintes etapas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova pública de aula de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova escrita está prevista para os dias 29 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.