Concurso da ANVISA com mais de 100 vagas deixa brasileiros de boca aberta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) terá um novo concurso em breve. O órgão já solicitou a abertura de 129 vagas voltadas para cargos de nível médio e superior.

Inclusive, vale destacar, que nesta quinta-feira, 15 de junho, a ANVISA voltou a reforçar o pedido junto ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, sob o comando da ministra Esther Dweck.

Se aprovado, o concurso da ANVISA contará com o seguinte quantitativo de vagas para os seguintes cargos:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 55 vagas;

Analista Administrativo: 17 vagas;

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 7 vagas; e

Técnico Administrativo: 50 vagas.

Outra informação importante é que a autarquia vem tentando aumentar o quantitativo de vagas dentro do quadro de servidores efetivos para suprir a vacância deixada por servidores em idade de aposentadoria.

O quadro de cargos atuais é o seguinte:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 810 cargos criados, onde 755 estão ocupados;

Analista Administrativo: 175 cargos criados, desses 158 ocupados;

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 100 cargos criados com 93 ocupados; e

Técnico Administrativo: 243 cargos criados, estando 193 ocupados.

Caso seja autorizado até o mês de junho, o concurso ANVISA deve ter, obrigatoriamente, o edital publicado no prazo máximo de 180 dias, ou seja, até o mês de dezembro.

As provas, por sua vez, devem ser agendadas para dois meses após o anúncio do edital, coincidindo com o mês de fevereiro de 2024.

Qual a média salarial dos servidores da ANVISA?



Os salários iniciais previstos para os novos aprovados em concursos da ANVISA estão estimados em:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: R$ 16.413,35

Analista Administrativo: R$ 15.050,25

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: R$ 8.053,32

Técnico Administrativo: R$ 7.648,17

Os servidores também têm direito a auxilio alimentação no valor de R$ 658.

ANVISA não tem concurso desde 2016

A ANVISA está desde 2016 sem realizar novas contratações por meio de concurso público. Na época da última seleção, o Cebraspe foi a banca responsável pela organização do certame.

Foram oferecidas 78 vagas apenas para o cargo de Técnico Administrativo.

Já os cargos que exigem formação em nível superior (analista e especialista) estão sem concurso desde 2013.

Anatel também solicitou concurso público

Mais uma ótima notícia para os concurseiros que estão em busca de uma oportunidade nos órgãos federais.

Isso porque a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) encaminhou um pedido de autorização ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos solicitando a abertura de um novo concurso com 404 vagas.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Técnico Administrativo: 119 vagas;

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações: 109 vagas;

Analista Administrativo: 54 vagas; e

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações: 122 vagas

O salário previsto para os cargos é de:

Técnico Administrativo: R$ 7,648.17;

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações: R$ 8,053.32

Analista Administrativo: R$ 15,050.25;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações: R$ 16,413.35.

Além da remuneração mensal, o servidor ainda tem direito a auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

De acordo com o documento encaminhado ao ministério, a Anatel alega que a realização do concurso é necessária para garantir o cumprimento dos quatro objetivos do órgão até 2027, que são:

Promover a conectividade de serviços de comunicação com qualidade para todos;

Estimular mercados dinâmicos e sustentáveis de serviços de comunicação e conectividade;

Fomentar a transformação digital junto à sociedade em condições de equilíbrio de mercado;

Garantir atuação de excelência com foco nos resultados para a sociedade.

O impacto orçamentário com as novas contratações, levando em consideração o orçamento para os próximos três anos será da casa dos R$ 78 milhões até o ano de 2026.

Ao todo, a Anatel possui autorização para 1.690 cargos efetivos. Desses, 1.286 estão preenchidos, enquanto outros 404 estão vagos, o que justifica o quantitativo de vagas solicitadas pelo órgão.

Caso o novo certame seja autorizado, o edital deve ser publicado no dia 01 de novembro, de acordo com o cronograma previsto pelo órgão.

O período de inscrições, por sua vez, está previsto entre os dias 02 e 22 de novembro deste ano.

Já a data provável da prova objetiva será em 24 de janeiro de 2024. As nomeações dos aprovados devem ocorrer até julho do ano que vem.