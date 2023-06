Concurso de BH já conta com banca; edital iminente

O concurso de BH ( Belo Horizonte) anuncia que o edital para agente fazendário evoluiu mais uma fase e escolher a banca.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. A banca do concurso de BH será Instituto Acess e o resultado do pregão foi anunciado nesta sexta-feira, 30 de junho.

Vagas e provas concurso de BH

Ao todo serão 20 vagas imediatas mais cadastro reserva para o cargo de agente fazendário. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 7.322,06, considerando salário básico de R$ 4.674,59 e a Gratificação de por Desempenho das Atividades Tributárias (GDAT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso de BH vai acontecer em duas fases, sendo estas:

provas objetivas

prova discursiva – redação

A fase objetiva vai contar com 90 questões divididas da seguinte forma:

língua portuguesa – 15 questões

matemática e raciocínio lógico – 15 questões

ética e direitos constitucional, administrativo e tributário – 15 questões

economia e finanças públicas – 15 questões

contabilidade geral e pública – 15 questões

legislação municipal tributária, contábil e financeira – 15 questões

A fase dissertativa será composta pela redação.

Como foi o último concurso de BH?

O último edital da prefeitura foi deste ano. Na ocasião foram ofertadas 23 vagas para analista de políticas públicas. A banca organizadora, na ocasião, foi a IBDO. 1 foi para oportunidade de psicologia e 22 para serviço social.

Em 2021, as vagas foram para auditor fiscal e ao todo foram 14 vagas. A banca escolhida foi a RBO. Essa prova contou com 80 questões e a primeira foi 160.

A primeira ocorreu da seguinte forma:

língua portuguesa – 15 questões

matemática, raciocínio lógico e estatística – 30 questões

economia e finanças públicas – 20 questões

direitos constitucional, civil e empresarial -15 questões

Já a segunda teve as seguintes disciplinas:

direitos administrativo, penal e ética – 15 questões

direito tributário – 15 questões

legislação tributária municipal – 25 questões

auditoria e contabilidade geral e avançada – 25 questões.

Outro concurso previsto em Minas Gerais

O concurso PC MG ( Polícia Civil de Minas Gerais) pode ter edital publicado ainda em 2023. Os esclarecimentos são do delegado Joaquim Francisco Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A declaração se deu durante reunião do Sindicato dos Delegados.

Sobre o assunto, Silva declarou: “A Polícia Civil está encerrando a formalização de um plano de provimento de cargos. Portanto, ainda neste ano, conforme já ressaltado pelo nosso vice-governador Mateus Simões, nós teremos nomeações e, inclusive, concursos”.

O último certame já foi homologado e os aprovados convocados por meio de nomeação. Na ocasião foram 519 oportunidades distribuídas entre os seguintes cargos: Delegado, Escrivão, Investigador, Perito Criminal e Médico Legista. Os candidatos precisaram comprovar diploma de nível superior e as remunerações variaram a depender do cargo, estando entre: R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43. Confira cargos e vagas separadas de acordo com a área: Cargos Vagas Salário Escrivão 397 R$ 4.631,23 Investigador 30 R$ 4.631,23 Delegado 62 R$ 12.967,43 Médico Legista 09 R$ 10.028,30 Perito Criminal – área Geral 06 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Engenharia Civil 07 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Engenharia Geológica/Geologia 04 R$ 10.028,30 Perito Criminal – Medicina Veterinária 04 R$ 10.028,30 Atribuições dos cargos do concurso PC MG Veja as atribuições de cada cargo, segundo o edital: Delegado Presidir a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade;

Decidir sobre o indiciamento, desde que seja realizado por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias;

Requisitar a realização de exames periciais, informações, cadastros, documentos e dados, bem como colher provas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração de infração penal e do ato infracional, observados os limites legais;

Decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante; Investigador Cumprir e formalizar diligências policiais, mandados e outras determinações do Delegado de Polícia competente;

Obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que se refere às características sociais e culturais que compõem a vida pregressa e o perfil do submetido à investigação criminal;

Colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, inclusive de cadáveres, para a realização do exame datiloscópico;

Desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais, até o seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária; Perito Criminal Realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à física, química, biologia legal e demais áreas do conhecimento científico e tecnológico;

Analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para apurar evidências ou colher vestígios, ou em laboratórios, visando a fornecer elementos esclarecedores para a instrução de inquérito policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais;

Emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, com a finalidade de instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de infrações penais. Médico Legista Realizar exames macroscópicos, microscópicos e de laboratório, em cadáveres e em vivos, para subsidiar a determinação da “causa mortis” ou da natureza de lesões;

Efetuar exames e análises pertinentes à identificação antropológica de natureza biológica, no âmbito da medicina legal;

O diagnóstico, a avaliação e a constatação da situação de pessoa submetida a efeito de substância de qualquer espécie, além da avaliação do seu estado psíquico e psiquiátrico que vise ao esclarecimento que possa subsidiar a instrução de inquérito policial, procedimentos administrativos ou processos judiciais criminais. Analista Executar políticas de magistério, de saúde e psicossocial compatíveis com a respectiva formação em nível superior de escolaridade;

Executar atividades nas áreas contábil, jurídica, estatística, tecnológica, biblioteconômica, de cerimonial, relações públicas, informação, comunicação, gestão, logística, educação, saúde e psicossocial, de identificação civil, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação do condutor. Técnico Assistente Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico compatíveis com o nível intermediário de escolaridade, em particular o gerenciamento de atividades de apoio logístico em órgãos e unidades da Polícia Civil;

Prestar serviços e executar atividades de apoio administrativo e logístico, relativos ao exercício das competências legais do respectivo órgão ou unidade, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades. Veja aqui mais detalhes