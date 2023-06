Concurso do INSS:  MGI libera a nomeação de mil novos técnicos (Confira!)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) fez um anúncio autorizando a nomeação de cerca de mil novos técnicos que passaram no último concurso público para atuarem no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aliás, a ministra da pasta, Esther Dweck foi quem assinou a convocação dos servidores.

A portaria que autoriza a nomeação dos novos técnicos do seguro social foi publicada na última segunda-feira (12/06), no Diário Oficial da União. O INSS através do documento, poderá nomear cerca de mil aprovados no concurso público. A princípio, é preciso que se observem alguns critérios a serem destacados.

É necessário que haja vagas na data relacionada a nomeação dos candidatos. Primeiramente, o ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira precisa declarar a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e apontar a origem dos recursos que deverão ser utilizados a partir da contratação.

Analogamente, após a aprovação, espera-se que a convocação para a posse dos novos servidores públicos do INSS deva acontecer nos próximos dias. Os técnicos de seguro social deverão atuar em diversas unidades da federação. Segue abaixo os estados contemplados com novos funcionários públicos do instituto:

Técnicos do Seguro Social do INSS

Acre – 10;

Alagoas – 13;

Amapá – 11;

Amazonas – 57;

Bahia – 51;

Ceará – 25;

Distrito Federal – 8;

Espírito Santo – 11;

Goiás – 14;

Maranhão – 24;

Mato Grosso – 22;

Mato Grosso do Sul – 14;

Minas Gerais – 122;

Pará – 58;

Paraíba – 16;

Paraná – 32;

Pernambuco – 31;

Piauí – 10;

Rio de Janeiro – 192;

Rio Grande do Norte – 16;

Rio Grande do Sul – 48;

Rondônia – 20;

Roraima – 12;

Santa Catarina – 30;

Sergipe – 6;

Tocantins – 13; e

São Paulo – 137.

Excelente notícia

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), afirmou que “Excelente notícia! Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para restabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social”. Enfim, ele foi o responsável por assinar a nomeação dos aprovados do concurso do INSS na semana passada.

Desse modo, os contratados pelo INSS, que irão atuar como técnicos do seguro social, deverão ter uma remuneração inicial de até R$5.905,79. A jornada de trabalho do servidor público será de 40 horas semanais. Vale ressaltar que são ao todo mil vagas imediatas para os profissionais de nível médio atuarem no instituto.



Você também pode gostar:

No dia 31 de maio deste ano, o presidente do INSS Glauco André Fonseca Wamburg assinou um ofício no qual pediu a convocação de 2.144 candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público do instituto. Ademais, o documento foi enviado para o secretário-executivo da Previdência Social, Wolney Queiroz.

Wamburg pediu uma autorização para o aproveitamento de candidatos participantes do concurso público do INSS excedentes às vagas originárias, cerca de mil. Desse modo, deve-se observar também que os aprovados no cadastro de reserva, no momento de sua convocação, deverão fazer um curso de formação em Brasília, no Distrito Federal.

Novo concurso do INSS

Uma nova solicitação para um concurso público do INSS foi feita ao Governo Federal no mês de maio deste ano. Se confirmado esse pedido, espera-se que haja uma oferta de 7.655 novas vagas. Em síntese, serão disponibilizadas ao todo, 5.819 vagas para o nível médio para o cargo de técnico do seguro social e 1.836 vagas para o cargo de analista do seguro social para nível superior.

Critérios para o concurso de 2024

A solicitação do novo concurso do INSS tem como objetivo principal reduzir o déficit de servidores públicos da autarquia. Espera-se que haja também um impacto positivo para o atendimento à população brasileira pelo instituto. O Governo Federal deverá primeiramente analisar o pedido. Quem autoriza o novo edital é o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Dessa forma, o Governo Federal pode autorizar a criação do novo Concurso Público de um modo integral ou parcial. Sendo assim, ele deve ou não reduzir o número de vagas disponíveis e contemplar diversas carreiras. Na última seleção, houve cerca de mil vagas disponibilizadas para o cargo de técnico em seguro social, de nível médio.

Em conclusão, mesmo com o INSS realizando um concurso público e chamado os excedentes, o instituto continua com um grande déficit em seu quadro de pessoal. Dessa maneira, espera-se que hajam editais de seleção nos próximos anos. Os concurseiros interessados devem ficar atentos às novas oportunidades oferecidas pelo instituto.