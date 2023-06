Concurso DPE MS avança mais uma etapa; veja!

Realizar atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo, documentação, informação jurídica, gestão de material e patrimônio, levantamento de dados, a elaboração de relatórios, expedição e arquivamento de documentos e correspondências,

atendimento ao público interno e externo,

transporte de documentos e processos,

realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática

outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Analista da Defensoria Pública:

Desempenhar funções auxiliares necessárias ao cumprimento das finalidades institucionais da Defensoria Pública e à gestão administrativa, financeira, orçamentária e de pessoal, como o exercício de atividades nas áreas de psicologia, medicina, assistência social, pedagogia, agrimensura, contabilidade, jurídica, estatística, planejamento, recursos humanos, logística, licitações, patrimônio e almoxarifado, engenharia, infraestrutura, informática, marketing, comunicação, eventos, dentre outras, desde que compatíveis com o seu grau de escolaridade.

O concurso DPE RS (Defensoria Pública do Rio Grande do Sul) anuncia que o editalfoi retificado. Entre as retificações apresentadas, as principais mudanças são sobre os requisitos e atribuições ao cargo, em que passa a valer: Analista – Área de Apoio Especializado – Saúde – Assistente Social; e conteúdo programático.

Segundo o edital retificado, foi incluído na Área de Apoio Especializado – Saúde – Psicologia: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso; Psicologia em interface com o Direito de Família: dinâmica conjugal, parental e familiar, aspectos psicossociais da separação e do divórcio, ciclo de vida familiar. Violência doméstica e intrafamiliar.

Vagas concurso DPE RS

Confira detalhes sobre as oportunidades do concurso DPE RS:

Técnico – Nível Médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Apoio Especializado –

Administração 36 R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Edificação CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Logística CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Segurança do

Trabalho CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Programador CR R$ 4.091,90 Apoio Especializado –

Suporte de TI CR R$ 4.091,90

Analista – Nível Superior