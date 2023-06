Concurso FNDE tem autorização, confira vagas disponíveis

Você sabia que o concurso FNDE já tem autorização? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um órgão importante para a promoção e execução de políticas educacionais no Brasil.

E com a necessidade de fortalecer sua equipe, o fundo planeja realizar um concurso público visando a contratação de técnicos e especialistas.

Então, neste texto vamos te mostrar todos os detalhes da autorização para a realização do concurso, além de mais informações sobre as possíveis vagas disponíveis. Fique conosco e acompanhe a leitura!

Autorização para o concurso FNDE, saiba mais

O concurso FNDE tem sido muito aguardado pelos concurseiros que desejam ingressar na área educacional.

E de acordo com informações divulgadas recentemente, pela atual Ministra do Desenvolvimento, Esther Dweck, a instituição já tem autorização do Ministério da Economia para realizar o certame.

A expectativa é que sejam ofertadas 100 vagas, o que pode ser uma ótima oportunidade para quem almeja entrar para o time da instituição.

No entanto, como não são feitos concursos no fundo, desde 2021, é provável que a concorrência seja grande, exigindo dedicação e comprometimento por parte dos candidatos, que querem conquistar uma das vagas.

Quais as vagas disponíveis no concurso FNDE?



O concurso FNDE deve oferecer um total de 100 vagas para Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais.

Ademais, o objetivo principal do certame é fortalecer a equipe e garantir a efetivação das políticas educacionais. Portanto, visam completar a grade de servidores, que está desfalcada

O que faz o Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais do FNDE?

O Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais do FNDE é responsável por gerenciar os recursos financeiros destinados à área educacional pelo Governo Federal.

Ou seja, trata-se de um profissional altamente qualificado e capacitado para planejar e executar políticas públicas que visem a melhoria da qualidade do ensino em todo o território nacional.

Entre as principais atividades desenvolvidas por ele, destacam-se a análise e acompanhamento dos projetos educacionais apresentados por estados e municípios, a elaboração de orientações técnicas e a supervisão dos processos de execução orçamentária.

Além disso, o profissional é responsável por fiscalizar o correto uso dos recursos disponibilizados pelo Fundo. Garantindo assim, que eles sejam aplicados de forma eficiente e transparente.

Dessa forma, o Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais é um profissional de extrema importância para o desenvolvimento da educação no Brasil.

Afinal, ele contribui para que cada vez mais crianças e jovens tenham acesso a uma formação de qualidade e para que nosso país possa crescer e se desenvolver de forma mais justa e equitativa.

Requisitos e remuneração para o cargo

Os requisitos para participação no concurso FNDE variam conforme o cargo pretendido. Contudo, geralmente exigem nível médio ou superior de escolaridade, além de conhecimentos específicos na área de atuação.

Ainda mais, a remuneração também varia conforme o cargo e a classe, podendo ser bastante atrativa, com possibilidade de progressão na carreira.

No último concurso, que ofereceu vagas para os cargos de técnico e especialista, a remuneração inicial foi de R$2.358,19 para o cargo de técnico, enquanto para especialistas, com necessidade de nível superior, o salário inicial oferecido foi de R$4.365,81.

Além disso, para os dois cargos, a jornada de trabalho era de 40 horas por semana.

Dicas para se preparar para o concurso

Se preparar para um concurso público não é uma tarefa fácil, por exigir dedicação, organização e muita disciplina.

E quando se trata do concurso FNDE, esses conceitos se aplicam da mesma forma. Sendo assim, aqui estão algumas dicas para te auxiliar a se preparar da melhor forma possível:

Prepare um plano de estudo: Organize seu tempo para estudar todas as matérias previstas no edital, dê mais atenção às que você tem mais dificuldade;

Faça revisões frequentes: Após estudar, revise o conteúdo com frequência para fixar o aprendizado;

Faça simulados e provas anteriores: Para se acostumar com o estilo e a estrutura da prova, resolva simulados e provas anteriores;

Mantenha-se informado: Fique atento às atualizações do edital, às datas das provas e outras informações relevantes;

Cuide da saúde: Durma bem, se alimente de forma saudável, faça atividade física, tudo isso influência no seu desempenho;

Tenha foco: evite distrações desnecessárias e foque no seu objetivo.

Seguindo essas dicas, você estará mais preparado e com mais chances de conquistar uma vaga no Concurso FNDE.

Não perca tempo, comece a estudar e se preparar desde já e saia na frente na busca por uma das vagas do concurso FNDE. Boa sorte!