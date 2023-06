Concurso Guarda de Sorocaba: quem pode se inscrever?

O concurso Guarda de Sorocaba, São Paulo, está na praça. Ao todo são 50 vagas para homens e mulheres. Os salários aproximam de R$ 4 mil.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 29 de junho a 31 de julho, pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora. O primeiro passo será preencher o formulário, com todos os dados solicitados. A inscrição é R$ 85.

Desempregados; doadores de sangue; doadores de medula óssea e de plaquetas poderão solicitar isenção entre os dias 29 e 30 de junho, por meio do portal da banca.

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de Sorocaba?

Ao todo são 50 vagas sendo 10 para mulheres. Os interessados precisam ter estes requisitos:

nível médio completo ;

; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A” e “B”ou superior, expedida por órgão oficial;

idade entre 18 e ter 35 anos , completos até a data de término do período da inscrição para realização do concurso; e

, completos até a data de término do período da inscrição para realização do concurso; e altura mínima de 1,59m para mulheres e 1,65m para homens.

A contratação se dará em regime estatutário, que garante estabilidade ao aprovado. Sobre o certame, o prefeito disse: “Há muito tempo, Sorocaba aguarda por esse concurso público, que vai garantir o reforço e o reconhecimento da GCM pelo excelente trabalho prestado, além de mais segurança e qualidade de vida a todos os cidadãos sorocabanos“.

Provas concurso Guarda de Sorocaba

O concurso vai contar com as seguintes fases:

prova objetiva e redação;

Teste de Aptidão Física (TAF);

avaliação psicológica;

exame toxicológico.



Tanto a fase objetiva quanto a redação estão previstas para 03 de setembro. Ao todo serão 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 15 questões;

Matemática – 7 questões;

Raciocínio Lógico – 8 questões;

Atualidades – 5 questões;

Conhecimentos Específicos – 15 questões.

Segundo o edital, terão os textos corrigidos os 4 mil concorrentes com as melhores pontuações na objetiva, sendo mil do sexo feminino e 3 mil do sexo masculino.

Sobre o TAF do concurso Guarda de Sorocaba

O Teste de Aptidão Física contará com os seguintes exercícios: flexo-extensão de cotovelos; resistência abdominal; corrida de 50 metros; corrida em 12 minutos.

2 mil candidatos deverão participar do TAF. Já as próximas etapas serão: avaliação psicológica para porte de arma de fogo e exame clínico e toxicológico.

Os cargos ainda têm um curso de formação. A validade do certame será no prazo de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais dois.

Outros concursos guarda

O concurso Guarda de Jundiaí, São Paulo, está na praça e é mais uma oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de segurança pública.

Os interessados poderão se inscrever no período de 28 de junho a 27 de julho, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 57,00.

Vagas concurso Guarda de Jundiaí

Ao todo são 10 vagas imediatas, sendo duas são destinadas aos candidatos negros e uma para pessoas com deficiência. Para se inscrever, o candidato precisa seguir estes requisitos:

Ensino Médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação nas categorias ‘A’ e ‘B’;

Ter no mínimo 18 anos de idade completos até a data da posse e no máximo 35 anos de idade até o dia do término das inscrições no concurso público, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter estatura mínima descalço e descoberto de 1,65 m para masculino e 1,60 m para feminino, conforme Lei nº 9.733/2022;

Ter participado e ser considerado apto no Curso de Formação de Guardas Municipais de Jundiaí nos termos do regulamento vigente, conforme o Decreto nº 24.439/2013.

Atualmente, o salário do aprovado no concurso Guarda de Jundiaí é de R$ 5.354,47. A composição de:

Salário Base de R$ 4.118,82 + Risco de Vida 30% do salário base de R$ 1.235,65.

Além do valor acima, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

a) Auxílio Alimentação no valor de R$ 912,00, observando-se o Art. 3º, § III, da Lei nº 6.675 de 27 de abril de 2006;

b) Auxílio Transporte no valor de R$ 440,00, conforme a Seção IX da Lei Complementar nº 499 de 22 de dezembro de 2010.

Como serão as provas do concurso Guarda de Jundiaí?

As provas estao marcadas para 17 de setembro e serão divididas nas seguintes fases:

Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, Investigação Social e o Curso de Formação, de caráter eliminatório.

Por sua vez, a prova objetiva terá duração de três horas e vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10

Conhecimentos de Jundiaí – 10

Conhecimentos Específicos – 30

TAF

O Teste de Aptidão Física do concurso Guarda de Jundiaí tem o principal de avaliar os candidatos e identificar se estão aptos para o cargo. Os exercícios são:

Sexo feminino: flexo-extensão de cotovelos sobre o solo em apoio no banco resistência abdominal corrida de 50 metros corrida em 12 minutos



Sexo masculino: flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo resistência abdominal corrida de 50 metros corrida em 12 minutos



Para ser considerado “APTO” o candidato deverá obter, no mínimo, 10 pontos em cada um dos testes definidos, além de perfazer nota igual ou superior a 170 pontos.

Clique aqui para acessar o edital