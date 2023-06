Concurso INSS terá convocação de excedentes?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um órgão fundamental para a administração dos benefícios previdenciários no Brasil. Assim, a realização de concursos públicos para o INSS é de extrema importância para garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Pensando nisso, hoje mostraremos todos os detalhes a respeito da possível convocação de excedentes do instituto, além de outros detalhes sobre o tema. Então, para saber mais, não deixe de ler até o final!

Convocação excedentes do concurso INSS, saiba mais

O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou a convocação de 1.000 excedentes do último concurso realizado, e agora nomeará mais 250 candidatos que fazem parte do Cadastro Reserva (CR). Para isso, foi encaminhado um pedido ao órgão responsável para ampliar a lista de nomeados.

Com essa medida, o INSS visa reforçar seu quadro de servidores e agilizar a prestação dos serviços previdenciários à população. Ademais, a nomeação dos excedentes do último concurso é uma forma de aproveitar candidatos já aprovados em processo seletivo anterior, maximizando a eficiência do processo de contratação.

Além disso, o INSS também solicitou a abertura de um novo concurso para preencher vagas remanescentes, garantindo assim a continuidade do atendimento aos segurados e a adequação das demandas do instituto.

Novo concurso INSS em 2024

Segundo as informações divulgadas pelo presidente da autarquia, Glauco Fonseca Wamburg, está previsto um novo concurso público para o INSS no ano de 2024.

A expectativa é de que o certame ofereça um número significativo de vagas, de cerca de 1.600, para o cargo de analista do seguro social.



Você também pode gostar:

Assim, essa notícia trouxe esperança para os concurseiros e para aqueles que aguardam a convocação de excedentes.

O que são os excedentes em concursos públicos?

Em concursos públicos, é comum serem classificados mais candidatos do que o número de vagas inicialmente ofertadas. E esses candidatos adicionais são chamados de excedentes.

Ademais, a convocação de excedentes ocorre quando há necessidade de suprir vagas adicionais que surgiram após o edital do concurso.

No entanto, a convocação de excedentes no próximo concurso do INSS é uma possibilidade real.

Afinal, considerando o histórico do déficit de servidores e a grande demanda acumulada de serviços, é provável que o órgão necessite de um número maior de profissionais do que o inicialmente previsto.

Quanto ganham os servidores do INSS?

Os servidores do INSS possuem remuneração bastante atrativa. Assim, atualmente, o salário base pode chegar a até R$5.9085,29, com a possibilidade de aumentos ao longo da carreira.

Além do salário, os concursados têm direito a outros benefícios financeiros, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde, garantidos por lei.

Ademais, para os interessados em ingressar na carreira de servidor do INSS, há boas notícias. Afinal, está previsto para o próximo concurso um aumento no salário inicial, podendo chegar a cerca de R$7,3 mil.

Essa atualização salarial é bastante atrativa e demonstra o reconhecimento do governo pela importância do trabalho realizado pelos servidores do INSS.

É importante ressaltar que, para ingressar na carreira, é necessário passar por um concurso público, que costuma ser bastante concorrido. Portanto, é necessário se preparar adequadamente para obter uma boa pontuação e conseguir a aprovação.

O que estudar para o concurso?

Para se preparar adequadamente para o concurso do INSS, é essencial focar em alguns temas principais.

Ou seja, é importante estudar a legislação previdenciária, como a Lei Orgânica da Seguridade Social, a Lei de Benefícios da Previdência Social e a Lei de Custeio da Previdência Social. Além disso, é necessário ter um bom conhecimento sobre os direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

É recomendado também estudar questões de Direito Administrativo e Constitucional, as quais são bases fundamentais para a compreensão do funcionamento do órgão e dos direitos dos segurados.

Conhecer as políticas públicas relacionadas à assistência social também é relevante, já que o INSS desempenha um papel importante nessa área. Por fim, é essencial praticar questões de provas anteriores e realizar simulados para se familiarizar com o estilo das questões e otimizar o tempo de resolução.

Fique atento aos próximos passos do concurso INSS

A convocação de excedentes no próximo concurso do INSS é uma possibilidade que desperta esperança tanto nos candidatos quanto na sociedade toda.

Afinal, o histórico do déficit de servidores, aliado à necessidade de melhorar a prestação dos serviços previdenciários, indica a importância dessa convocação.

Resta aguardar as informações oficiais do INSS sobre o próximo concurso e acompanhar os desdobramentos dessa importante etapa para a autarquia e para os concurseiros de todo o país.