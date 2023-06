Concurso Ministério da Gestão anuncia edital com 600 vagas

O concurso Ministério da Gestão deverá ter edital liberado em breve. Ao todo serão 600 vagas em cargos transversais, ou seja, serão direcionadas para diversas pastas do Governo Federal.

Com autorização por parte da Ministra Esther Dweck, o edital deve sair até dezembro, já que o prazo prévio precisa ser respeitado. Isto é, os órgãos precisam liberar os editais em até 06 meses após o aval.

Já as provas serão liberadas dois meses depois do edital, diante disso, até o mês de fevereiro.

Vagas concurso Ministério da Gestão

Como mencionado são 600 vagas que serão distribuídas da seguinte forma:

analista na área de tecnologia da informação – 300 vagas

analista de infraestrutura – 300 vagas

A ministra ainda esclareceu que a Gestão também deve realizar concurso para um terceiro cargo transversal, de analista técnico de políticas sociais.

Requisitos concurso Ministério da Gestão

Para concorrer às vagas, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 5.893,09, inclundo salário básico de R$ 2.419,89, limite de gratificação de desempenho do plano geral de cargos do Poder Executivo de R$ 2.815,20 e auxílio-alimentação de R$ 658, com carga horária de 40 horas semanais.

Vale lembrar que uma proposta de reestruturação salarial está sendo discutida. Com isso, as remunerações podem chegar a R$ 16 mil.



Como foi o último concurso Ministério da Gestão?

O último edital foi liberado em 2013 e foi para o cargo de analista de T.I. Inicialmente foram 51 vagas, com posterior complementação, atingindo um total de 200 oportunidades. A Funrio foi a empresa responsável pela seleção. As provas e vagas foram em Brasília.

O certame aconteceu em três fases:

provas objetivas

provas dissertativas

análise de títulos

A prova objetiva do concurso Ministério da Gestão contou com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa

direito administrativo

direito constitucional

administração pública

governança e gestão de tecnologia da informação

desenvolvimento de sistemas

engenharia de software

segurança da informação

infraestrutura de tecnologia da informação

rede de computadores

banco de dados e gestão de informação

Dissertativa

Os candidatos que realizaram a fase dissertativa contaram com os seguintes temas:

governança e gestão de tecnologia da informação

desenvolvimento de sistemas

engenharia de software

segurança da informação

infraestrutura da tecnologia da informação

rede de computadores e banco de dados

gestão de informação

Outros concursos federais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Lista

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.