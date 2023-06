Concurso para GCM São Bernardo do Campo é reaberto; veja como participar

As inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo (GCM) foram reabertas.

O certame havia sido suspenso por conta de uma liminar que vetou a exigência de idade máxima para os participantes, no caso, 30 anos.

Agora, com a reabertura, os interessados têm entre os dias 26 de junho a 25 de julho para efetivar a participação no certame, diretamente pelo site da banca responsável pelo concurso, a Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. A taxa de isenção pode ser solicitada entre os dias 26 e 27 de junho.

Confira mais informações:

GCM São Bernardo do Campo oferece 150 vagas

Ao todo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo oferece 150 vagas para contratação imediata para ambos os sexos.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Cargo e vagas

Guarda Municipal (Masculino) – 105 vagas;

Guarda Municipal (Feminino) – 45 vagas.



O salário oferecido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP é de R$ 2.232,21, mais 50% de gratificação, totalizando R$ 3.348,32, para uma jornada de 40 horas semanais.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas do concurso GCM São Bernardo, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m (um metro e setenta centímetros), se homem, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher;

Ter o nível médio completo;

completo; Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

Estar com o CPF regularizado;

Não registrar antecedentes criminais oriundos de sentença transitado em julgado ou demonstrar o cumprimento integral das penas que lhe tenham sido cominadas ou que as penas estejam prescritas;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B, conforme disposições da Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, entre outros requisitos.

Qual a função de um Guarda Municipal?

Exercer a vigilância dos bens dominiais e dos bens de uso especial do município;

Atuar na fiscalização ambiental, de trânsito, de posturas, segurança de escolas e unidades de saúde e outros próprios municipais e desenvolver ações preventivas e comunitárias.

Atuar na proteção aos serviços, instalações, bens municipais e ações preventivas e comunitárias;

Realizar e apoiar os serviços municipais afetos ao exercício de poder de polícia administrativa;

Dirigir e operar viaturas e veículos, quando devidamente habilitado e designado para esta atividade;

Prestar colaboração a outras atividades públicas e órgãos de defesa civil ou social;

Desempenhar outras atividades correlatas;

Dirigir e operar viaturas e veículos quando devidamente habilitado e designado para esta atividade operacional;

Desempenhar outras atividades correlatas no Departamento da Guarda Civil Municipal e na Secretaria de Segurança Urbana.

Etapas concurso GCM São Bernardo do Campo – SP

O concurso público para a Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Aptidão física de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Curso de formação de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 10 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de questões de múltipla escolha sobre os temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

O concurso para GCM SBC terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso.