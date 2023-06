CONCURSO Prefeitura de Sengés – PR: Edital para GUARDA CIVIL MUNICIPAL é anunciado

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Sengés faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 16 vagas nos cargos de guarda civil municipal – masculino (13 vagas) e guarda civil municipal – feminino (3 vagas).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria “B”, dentre outros requisitos.

O salário oferecido será de R$ 1.750,00, acrescido de RETP, periculosidade e vale alimentação, totalizando R$ 3.500,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 10h do dia 19 de junho até às 17h do dia 14 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fauel.

O valor da inscrição está fixo em R$100,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 15 e 16 de junho de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 80 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos; a serem aplicadas no dia 20 de agosto de 2023;

teste de aptidão física, exame de saúde (médico e toxicológico) e antropométrico;

investigação social e comportamental;

avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional da vaga e teste de direção veicular;

curso de formação de guarda civil municipal.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LINGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Tipologia textual. Figuras de linguagem. Ortografia. Norma culta. Acentuação. Pontuação. Crase. Novo Acordo Ortográfico. Semântica. Estrutura e formação das palavras. Significado das palavras de acordo com o contexto. Gênero das palavras. Singular e plural. Sinônimos e antônimos. Morfologia. Classificação de palavras. Flexão nominal e verbal. Sintaxe; entre outros assuntos especificado no edital.

MATEMÁTICA

Operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Potências e Raízes. Razão e Proporção. Probabilidade. Porcentagem. Regra de Três Simples e Composta. Equações do Primeiro e do Segundo Grau. Áreas de Figuras Planas. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros Simples e Compostos. Lógica e Raciocínio Matemático.

CONHECIMENTOS GERAIS

História turismo e geografia do Município e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social e política em nível nacional. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico geográficas em nível nacional; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Conhecimento e procedimentos de proteção do patrimônio público, serviços de vigilância de logradouros e instalações públicas, ações de defesa civil, preservação da segurança e a ordem em prédios públicos, prevenção e combate a incêndios, comunicação radiofônica, proteção ambiental, aplicação de normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, ética e moralidade; noções de direito penal (crime consumado e crime tentado, penas privativas de liberdade, legítima defesa, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública); entre outros assuntos especificado no edital.

ATRIBUIÇÕES

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos

infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população

que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam

com a paz social;

com a paz social; Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos

direitos fundamentais das pessoas;

direitos fundamentais das pessoas; Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da?Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),?ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui