Concurso SEDUC RS divulga locais de prova

Já está disponível para os candidatos do concurso da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc – RS) o link de acesso para consulta individual ao local de prova.

Para ter acesso, os candidatos devem acessar o site da banca organizadora do concurso, o Instituto AOCP e informar o número de inscrição e senha. É importante que o candidato acesse e imprima o Cartão de Informação do Candidato.

O documento deve ser levado no dia da prova, juntamente com RG e caneta esferográfica de tinta azul ou preto fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas no dia 25 de junho, no período da tarde, nas cidades de, conforme escolha do candidato no momento da inscrição: Bagé, Guaíba, Santa Rosa, Bento Gonçalves, Ijuí, Santana do Livramento, Cachoeira do Sul, Osório, Santo Ângelo, Canoas, Palmeira das Missões, São Borja, Carazinho, Passo Fundo, São Leopoldo, Caxias do Sul, Pelotas, São Luiz Gonzaga, Cruz Alta, Porto Alegre, Soledade, Erechim, Rio Grande, Três Passos, Estrela, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Gravataí, Santa Maria e Vacaria, todas no Estado do Rio Grande do Sul.

Lembrando que os candidatos devem comparecer com uma hora de antecedência no local de prova. Os portões serão abertos às 12h45 e fechados às 13h45. As provas serão aplicadas após 15 minutos do fechamento dos portões, ou seja, às 14h.

Além das provas objetiva e de redação, os candidatos ainda passarão por prova de títulos, de caráter classificatório.

SEDUC RS oferece 1.500 vagas para professores

Ao todo, o concurso público da SEDUC RS visa o preenchimento de 1.500 vagas para contrato imediato e efetivo de docentes para atuação em todo estado.

As vagas contemplam candidatos com nível superior em diferentes áreas.



Você também pode gostar:

Confira a relação de vagas por disciplina a seguir:

Linguagens e Tecnologias

Licenciatura Plena – Letras/Português e Literatura da Língua Portuguesa – 266 vagas;

Licenciatura Plena – Letras/inglês e Literatura da Língua Inglesa ou Habilitação através de Curso Especial de Língua Inglesa com Complementação Pedagógica fornecida por Universidade – 150 vagas.

Matemática e Tecnologias

Licenciatura Plena em Matemática ou LP em Ciências/Matemática – 250 vagas.

Ciências da Natureza e Tecnologias

Licenciatura Plena em Biologia, LP em Ciências Biológicas, ou LP em Ciências/Biologia ou LP em História Natural – 150 vagas;

Licenciatura Plena em Física ou em Ciências/Física – 300 vagas;

Licenciatura Plena em Química ou em Ciências/Química – 150 vagas.

Ciências Humanas/Sociais e tecnologias

Licenciatura Plena em Geografia ou LP em Ciências Sociais – 150 vagas;

Educação Especial – Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia Educação Especial; Diploma e/ou Certificado de Conclusão Licenciatura Plena e de Pós-Graduação em Educação Especial, com carga horária mínima de 360 horas – 150 vagas;

Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Língua Kaingang: Magistério Indígena Kaingang ou Curso Normal de Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia – 20 vagas.

Educação Básica: etapas e modalidades

Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Língua Guarani : Magistério Indígena Guarani ou Curso Normal em Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia – 10 vagas;

Educação Indígena – Anos Finais e Ensino Médio Língua Kaigang: Licenciatura Plena – Letras – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena na área das Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura do Conhecimento Ambiental – Ênfase Gestão Ambiental e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências da Natureza mais comprovante de qualificação – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena – na área das Ciências Humanas; e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura em Humanidades – Ênfase Direitos Indígenas e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências Humanas mais comprovante de qualificação – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza com habilitação para Matemática e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento da Matemática mais comprovante de qualificação – 5 vagas.

Educação Profissional e Tecnologias

Agricultura – Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Ciências Agrárias; Ciências Agrícolas; Agronomia; Química Agrícola; Engenharia Agrícola; Engenharia Florestal; Engenharia Ambiental; Geologia; Gestão Ambiental – 12 vagas;

Administração / Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Administração – 7 vagas;

Eletrotécnica/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Engenharia Elétrica; Engenharia de Produção; Mecatrônica e Eletrotécnica – 2 vagas;

Informática/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Informática; Ciências da computação; Engenharia da Computação; Processamento de dados; Sistemas de Informação; Tecnologia em processamento de dados – 11 vagas;

Psicologia/ Habilitação: Licenciatura Plena em Psicologia e/ou Bacharel em Psicologia mais formação pedagógica – 1 vaga;

Direito/ Habilitação: Bacharel em Ciências Jurídicas mais formação pedagógica – 1 vaga.

O salário oferecido pela Seduc – RS é de R$ 2.019,27 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Caso o candidato possua formação em licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas, com formação pedagógica, a remuneração será correspondente ao nível III, Classe A, no valor de R$ 2.120,17.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.