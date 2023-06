Concurso TJ GO avança e anuncia etapas do novo edital

O concurso TJ GO ( Tribunal de Justiça de Goiás) avançou mais uma etapa rumo ao edital. Além de escolher a banca, as fases do certame foram divulgadas.

A FGV foi a banca escolhida para comandar a seleção. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Fases concurso TJ GO

A banca anunciou que o concurso vai acontecer mediante estas fases:

provas objetivas, provas escritas; sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos

É importante pontuar que a banca não será responsável por todas as fases, isto é, a FGV ficará à frente das provas objetivas e escritas.

Já a terceira fase será realizada em colaboração com as equipes da banca e do tribunal, assim como a comissão examinadora do TJ GO encarregada de aplicar as provas da quarta fase, de caráter oral. Contudo, a prova de títulos também será de responsabilidade da banca.

O desembargador Carlos França, presidente do órgão, defendeu esta ação será uma forma de acelerar o andamento do concurso e pontuou:

“Pela experiência que tivemos no 57º concurso para provimento de cargo de juiz substituto, embora realizado com todo êxito e competência pela Comissão de Seleção e Treinamento e Comissão Examinadora, percebemos que a concentração dos atos de organização e realização do certame naquelas Comissões acabava sobrecarregando e sacrificando seus componentes, os quais já atuam em diversas atividades jurisdicionais do Tribunal. Além disso, o modelo demandava a atuação administrativa do TJGO em uma série de contratações derivadas”

Remuneração concurso TJ GO



O salário inicial é de R$28.884,25. Como requisito, os interessados precisam ter bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de prática jurídica, além de idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais.

O certame foi anunciado no início do ano e deixou claro que tanto o edital para magistrado quanto para servidores deverão ser liberados ainda este ano.

O último edital aconteceu em 2021 e ofertou 52 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A FCC foi a banca responsável

Concurso TJ GO para área de apoio

Ao todo serão 15 vagas para área de apoio. As oportunidades serão para analista judiciário nas seguintes especialidades:

oficial de justiça : 12 vagas; e

: 12 vagas; e contador: três vagas.

Ambas as vagas serão oportunidades imediatas e mais formação de cadastro. Para oficial de justiça, será preciso ter graduação em Direito. Já para contador, o candidato precisará ter nível superior na área.

Os salários iniciais serão de R$4.692,66, fora as gratificações e beneficios.

Outros concursos TJ

O concurso TJ SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) anuncia que o edital foi liberado. As oportunidades serão para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 de julho a 02 de agosto, no site da banca organizadora, FGV (Fundação Getúlio Vargas). A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade, sendo de:

Nível Médio: R$ 100,00

R$ 100,00 Nível Superior: R$ 150,00

Vagas concurso TJ SE

Ao todo sã0 61 vagas para os seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Área Administrativa/Judiciária (nível médio) 38 vagas ampla; 2 vagas PcD; 10 vagas candidatos negros R$ 3.738,62 Técnico Judiciário – Programação de Sistemas (nível médio) 2 vagas ampla R$ 3.738,62 Analista Judiciário (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Banco de Dados (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Segurança da Informação (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Web Designer (nível superior) CR R$ 6.134,62 Arquivologia (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Contabilidade (nível superior) CR R$ 6.134,62 Engenharia Civil (nível superior) CR R$ 6.134,62 Engenharia Elétrica (nível superior) CR R$ 6.134,62 Estatística (nível superior) 3 vagas ampla R$ 6.134,62 Fisioterapia (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Clínica Geral (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Psiquiatria (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Medicina do Trabalho (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62

