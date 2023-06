Concurso TRF5 avança mais uma fase e edital pode sair em breve

O concurso TRF5 ( Tribunal Regional Federal da 5ª Região), que abrange a região de Pernambuco, avança mais uma fase rumo ao edital.

O certame segue muito aguardado, assim como todos os editais para tribunais. Contudo, a seleção já conta com comissão organizadora. Os esclarecimentos constam no Diário Oficial da União.

O grupo será responsável por escolher a banca e acompanhar o andamento do concurso. Por sua vez, a banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas necessárias, portanto, a escolha da comissão é um excelente passo, levando em conta a liberação do edital.

Concurso TRF5 e regiões

A seleção visa o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais do Poder Judiciário Federal, referentes ao quadro permanente do TRF5 e das Seções Judiciárias de:

Pernambuco,

Paraíba,

Rio Grande do Norte,

Ceará,

Alagoas e

Sergipe.

Nomes escolhidos concurso TRF5

Os nomes escolhidos até o momento são:

Responsável pela Demanda: Isaura Ângela Rodrigues Aragão

Integrante Requisitante: Isaura Ângela Rodrigues Aragão

Integrante Técnico: Luiz Eduardo Bandeira de Melo

Integrante Administrativo: Marcelo Nobre Tavares

Outros concursos tribunais



Você também pode gostar:

O concurso TJ RS ( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) anuncia mais um passo em prol da liberação do edital para técnico e analista.

Dessa vez, o órgão formou a comissao organizadora. A divulgação aconteceu no dia, 19 de junho, por meio do Diário Oficial.

Até o momento, foram designados os seguintes nomes:

Presidente Luís Antonio Behrensdorf Gomes da Silva;

Suplente

Membros Bruno Jacoby de Lamare Simone Curth Farias Mariana Andriguetto Aline Finger de Macedo Jones Tadeu Silva Almeida.



Vagas concurso TJ RS

Serão 40 vagas para médio e superior. As oportunidades serão divididas do seguinte modo:

Analista do Poder Judiciário – Área Administrativa: 5 vagas (nível superior)

Analista do Poder Judiciário – Área Judiciária: 5 vagas (nível superior)

Técnico Judiciário do Poder Judiciário- Área Administrativo-Judiciária: 30 vagas (nível médio)

Com isso, os próximos passos serão escolha da banca e divulgação da empresa. Vale lembrar que a comissão será responsável pelo andamento do certame, já a banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O salário inicial de um Analista é de R$ 7.794,14. Ao final da carreira a remuneração poderá chegar ao valor de R$ 14.596,28. O salário inicial do aprovado no cargo de Técnico, por sua vez, será de R$ 4.091,91. Ao final da carreira, o valor pode chegar a R$ 7.660,02.

Último concurso TJ RS

O último concurso TJ RS aconteceu em 2022. Na ocasião, foram ofertadas oportunidades para os cargos de Oficial de Justiça Estadual (24 vagas) e Analista – especialidade de Serviço Social (4 vagas). O certame foi organizado pela banca Ibade.

Sobre as provas, foram cobradas as seguintes disciplinas:

Oficial de Justiça Língua Portuguesa; Conhecimentos Específicos/Tópicos de Legislação Microinformática

Analista – Serviço Social

Outros concursos TJ

O concurso TJM SP ( Tribunal de Justiça do Município de São Paulo) anuncia que o edital saiu. Os salários poderão chegar a R$ 8 mil, com oportunidades para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no período de 26 de junho 25 de julho de 2023, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp. As taxas foram definidas de acordo com o nível de escolaridade, sendo:

Médio: R$ 67,90

R$ 67,90 Superior: R$ 98,80

Vagas concurso TJM SP

Ao todo são 11 vagas mais cadastro reserva distribuídas do seguinte modo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Escrevente Técnico Judiciário 10 R$ 5.480,54 Analista de Sistemas Judiciário 01 R$ 7.355,21 Contador Judiciário CR R$ 8.035,86 Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário CR R$ 6.523,88

Língua Portuguesa Conhecimentos específicos Tópicos de Legislação Microinformática.



Requisitos concurso TJM SP

Os requisitos dependem do cargo escolhido pelo candidato. De acordo com o edital, as regras são:

Escrevente Técnico Judiciário: Ensino Médio completo;

Ensino Médio completo; Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário: Ensino Médio completo;

Ensino Médio completo; Analista de Sistemas Judiciário: Ensino Superior completo;

Ensino Superior completo; Contador Judiciário: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; Registro no Conselho de Classe correspondente.

Acesse o edital aqui.

Como serão as provas do concurso TJM SP?

O concurso será dividido apenas nas provas objetivas. A fase vai acontecer no dia 17 de setembro. A duração vai variar a depender da escolaridade, sendo 03 horas para médio e 04 horas para superior.