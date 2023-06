Concursos no Nordeste somam mais de 4 mil vagas com salários até R$ 15 mil

A região Nordeste está cheia de oportunidades para quem deseja conquistar uma vaga no serviço público.

Ao todo, são 4.063 vagas sendo oferecidas em diferentes órgãos, com destaque para os estados da Bahia e de Pernambuco.

Entre as vagas ofertadas mais cobiçadas estão as de técnico e analista judiciário do TJ Sergipe, além de vagas para diferentes conselhos regionais.

Os salários podem chegar a R$ 15 mil mensais.

As oportunidades contemplam candidatos com todos os níveis de escolaridade. Confira os principais editais abertos:

Concursos no Nordeste

Alagoas

CRECI AL – 4 vagas para Técnico Administrativo e Agente Fiscal. Inscrição até 19 de julho. Salários até R$ 2.338,14

UFAL (Universidade Federal De Alagoas) – 35 vagas para Técnico Administrativo. Inscrição até 13 de julho. Salários até R$ 4.556,92

Bahia



Você também pode gostar:

Prefeitura de Guanambi (BA) – 472 vagas para diversos cargos. Inscrição até 18 de julho. Salários até R$ 6.773,74

Prefeitura de Jequiê (BA) – 506 vagas para diversos cargos. Inscrição de 03 a 27 de julho. Salários até R$ 10.000,00

Prefeitura de Simões Filho (BA) – 108 vagas para diversos cargos. Inscrição até 28 de junho. Salários até R$ 4.000,00

Prefeitura de Nazaré (BA) – 114 vagas para diversos cargos. Inscrição até 30 de junho. Salários até R$ 12.000,00

Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) – 214 vagas para diversos cargos. Inscrição até 06 de julho. Salários até R$ 2.482,33

Ceará

Prefeitura de Maracanaú (CE) – 156 vagas para diversos cargos. Inscrição até 07 de julho. Salários até R$ 3.999,24

Maranhão

Prefeitura de Miranda do Norte (MA) – 575 vagas para diversos cargos. Inscrição até 30 de junho. Salários até R$ 10.000,00

Paraíba

CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais) (PB) – 3 vagas para diversos cargos. Inscrição até 20 de julho. Salários até R$ 2.742,07

Prefeitura de Barra de Santa Rosa (PB) – 185 vagas para diversos cargos. Inscrição até 20 de julho. Salários até R$ 3.354,68

Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) – 44 vagas para diversos cargos. Inscrição até 03 de julho. Salários até R$ 3.978,50

Prefeitura de Imaculada (PB) – 58 vagas para diversos cargos. Inscrição até 09 de julho. Salários até R$ 15.000,00

Pernambuco

Prefeitura de Caruaru (PE) – 410 vagas para diversos cargos. Inscrição até 24 de julho. Salários até R$ 2.000,00

Prefeitura de Olinda (PE) – 24 vagas para Guarda Civil Municipal. Inscrição até 21 de julho. Salários até R$ 1.212,00

Prefeitura de Caruaru (PE) – 5 vagas para contador. Inscrição até 24 de julho. Salários até R$ 4.500,00

Prefeitura de Gravatá (PE) – 151 vagas para diversos cargos. Inscrição até 4 de julho. Salários até R$ 2.000,00

Piauí

COREN (Conselho Regional de Enfermagem) – 6 vagas para diversos cargos. Inscrição até 6 de julho. Salários até R$ 5.689,31

CREFITO 14º Região (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região) – 10 vagas para diversos cargos. Inscrição entre 07 a 19 de julho. Salários até R$ 6.125,80

Fuespi (Fundação Universidade Estadual do Piauí) – 75 vagas para diversos cargos. Inscrição até 28 de julho. Salários até R$ 4.291,54

Prefeitura de Castelo do Piauí (PI) – 93 vagas para diversos cargos. Inscrição até 10 de julho. Salários até R$ 4.892,62

UESPI (Universidade Estadual do Piauí) – 75 vagas para Técnico Administrativo. Inscrição até 28 de julho. Salários até R$ 4.291,54

Rio Grande do Norte

Prefeitura de Caicó (RN) – 438 vagas para diversos cargos. Inscrição até 28 de junho. Salários até R$ 3.075,44

Prefeitura de Rodolfo Fernandes (RN) – 93 vagas para diversos cargos. Inscrição até 30 de junho. Salários até R$ 12.000,00

Sergipe

Prefeitura de Japoatã (SE) – 94 vagas para diversos cargos. Inscrição até 27 de junho. Salários até R$ 5.000,00

Secretaria de Administração (SE) – 54 vagas para contador. Inscrição de 03 de julho a 03 de agosto. Salários até R$ 2.474,65

Tribunal de Justiça (SE) – 61 vagas para técnico e analista judiciário. Inscrição de 03 de julho a 02 de agosto. Salários até R$ 6.134,62