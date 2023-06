A campeã bicampeã do UFC, Amanda Nunes, e a desafiante ao cinturão peso-galo, Irene Aldana, animaram a plateia com um olhar intenso após a coletiva de imprensa do UFC 289.

A coletiva de imprensa do UFC 289 aconteceu na noite de quinta-feira na Rogers Arena em Vancouver, Canadá, que hospeda o evento pay-per-view de sábado na ESPN+.

Assista a Amanda Nunes x Irene Aldana e outras encaradas da coletiva de imprensa do UFC 289 no vídeo acima.