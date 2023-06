Confira 13 perguntas e respostas sobre o concurso PMERJ

O concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas. Sabendo disso, muitos candidatos têm muitas dúvidas sobre o certame.

Pensando nisso, separamos as principais perguntas e respostas para esclarecer os seus questionamentos e te trazer mais segurança para participal do edital.

Qual o valor de inscrição do concurso PMERJ?

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100. Os candidatos poderão quitar até o dia 13 de julho.

Quem pode pedir gratuidade da taxa?

Alguns grupos poderão pedir isenção. Sendo eles:

membros de famílias de baixa renda;

inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); ou

candidatos que compuser mesa receptora de votos em seção eleitoral no Estado do Rio de Janeiro.

O período de isenção do concurso PMERJ já está aberto, podendo ser feito entre os dias 14 e 15 de junho, pelo portal da banca.

Quem pode se inscrever para o cargo de soldado?

A inscrição pode ser feita se o candidato cumprir os seguintes requisitos:



ensino médio completo;

idade entre 18 e 32 anos , até o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso (14 de junho). Considera-se aquela idade compreendida até a véspera do trigésimo terceiro aniversário;

, até o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso (14 de junho). Considera-se aquela idade compreendida até a véspera do trigésimo terceiro aniversário; altura de 1,65m para o sexo masculino e 1,60m para o sexo feminino; e

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente categoria A.

As vagas do concurso PMERJ são somente para homens?

Não. 200 vagas são para o sexo feminino e 1.800 para o sexo masculino.

Preciso ter experiência para concorrer?

A resposta é não. Se o candidato tiver os requisitos necessários, pode concorrer sem impeditivos.

Quais serão as funções do cargo de soldado?

Segundo o edital, as funções são:

exercer suas atividades no âmbito da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

trabalhar tendo contato cotidiano com o público interno e público externo, em equipe, sob supervisão e em horários diversos;

além de atuar em condições de pressão, que demandem grande esforço físico, de risco à saúde e de vida.

O concurso PMERJ tem idade máxima?

Sim. Os interessados precisam ter idade entre 18 e 32 anos até o primeiro dia para o ato da inscrição no concurso, ou seja, 14 de junho.

Quais serão os salários dos aprovados no concurso PMERJ?

Os salários mudam a depender do nível. Durante o curso, os alunos receberão R$2.956,41. Contudo, os valores de R$5.233,88 serão pagos para os aprovados após a formação.

Vale lembrar que a contratação será por meio de regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.

Quais serão as fases do certame?

Os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:

1ª etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª etapa: Prova Discursiva (redação), de caráter eliminatório e classificatório;

3ª etapa: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público, de caráter eliminatório;

4ª etapa: Exame Antropométrico, de caráter eliminatório;

5ª etapa: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

6ª etapa: Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

7ª etapa: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

8ª etapa: Exame Social e Toxicológico, de caráter eliminatório;

9ª etapa: Avaliação Documental, de caráter eliminatório.

E sobre CNH e carteira de vacinação?

Os candidatos precisam comprovar CNH na avaliação documental. Neste ponto, o edital sofreu retificação. Diante disso, na terceira etapa, de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e verificação dos requisitos para inscrição, a cópia da CNH poderá ser substituída por:

documentação que comprove estar em processo de habilitação junto ao Detran.

Então o candidato precisa comprovar que já tem CNH ou que está em processo de retirada do documento.

Sobre a carteira de vacinação, o candidato deverá apresentar o cartão de vacinação, com esquema obrigatório para adultos completo segundo o Programa Nacional de Imunização ou, pelo menos, comprovar o início dos esquemas vacinais. A ação deverá ser realizada na sétima etapa do concurso.

Quais serão as datas das provas do concurso PMERJ?

As provas vão acontecer em datas diferentes, sendo, portanto:

Provas objetivas : 27 de agosto;

: 27 de agosto; Provas discursivas (redação): 29 de outubro.

Quantas questões vão cair no concurso?

Ao todo serçao 50 questões na prova objetiva divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Matemática Básica: 10 questões;

Noções de Direitos Humanos: 10 questões;

Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ: 10 questões;

Noções de Direito Penal e Processo Penal: 10 questões.

Quais serão os exercicios do TAF?

O TAF- Teste de Aptidão Física- terá exercícios diferentes, de acordo com o sexo. Veja:

Para sexo masculino

flexão abdominal: 36 repetições em 60 segundos;

flexão em barra fixa: três repetições; e

corrida de 2.400m: em até 12 minutos e 00 segundos.

Para o sexo feminino

flexão abdominal: 26 repetições em até 60 segundos;

isometria na barra fixa com os cotovelos flexionados: permanência mínima em suspensão de oito segundos; e

corrida de 2.400m: em até 14 minutos e 00 segundos.

Confira mais detalhes sobre o concurso PMERJ aqui.