confira 7 novos editais abertos e previstos para junho

Os concursos SP 2023 estão entre os mais procurados. Com isso, separamos as principais oportunidades para o mês de junho.

A seguir encontram-se editais abertos e previstos para diferentes áreas, cargos e níveis de escolaridade. Não deixe de conferir.

Concursos SP 2023 abertos

Veja a seguir as informações e inscreva-se nos concursos SP 2023:

Concurso SEE SP

O concurso da Secretaria de Educação de São Paulo (concurso SEE SP) oferta uma grande quantidade de vagas. Ao todo são 15 mil vagas para os seguintes cargos:

Jornada ampliada (ampla concorrência – 40h): 10.108 vagas;

Jornada ampliada (candidatos com deficiência – 40h): 634 vagas;

Jornada completa (ampla concorrência – 25h): 3.984 vagas; e

Jornada completa (candidatos com deficiência – 25h): 274 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de junho, pelo portal Vunesp, pagando as seguintes taxas:

R$ 40 para uma única opção de disciplina

R$ 60 para duas opções de disciplina

O salário inicial do aprovado será de até R$ 5.000,00. Por sua vez, as provas serão realizadas no dia 06 de agosto. Saiba mais sobre os concursos SP 2023.



Você também pode gostar:

Concursos 2023 – Fiscal de Posturas

As inscrições para Fiscal de posturas da Prefeitura de São Paulo estão abertas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 6/7. Valor da taxa: R$ 85,00.

As vagas são para o nível superior de formação. O salário inicial do aprovado será de R$ 8.000. A prova objetiva está marcada para 27 de agosto.

Concurso ISS Santos

O edital do concurso ISS Santos oferta o total de 2 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. O salário inicial do aprovado será de R$ 9.787,80.

As inscrições estarão abertas no portal da banca Instituto Mais até o dia 15 de junho Valor da taxa: R$ 69,00.

Para ingressar na carreira é necessário possui nível superior em algumas das seguintes áreas:

Administração,

Economia,

Ciências Contábeis,

Ciências Atuariais,

Engenharia,

Ciências da Computação ou Direito.

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 20 de agosto. Veja mais sobre os concursos SP 2023.

Concursos 2023 – TJM SP

O concurso TJM SP (Tribunal de Justiça Militar de São Paulo) está na praça para o provimento de 11 vagas + CR para cargos de níveis médio e superior.

Os cargos são:

Nível médio Escrevente Técnico Judiciário: 7 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas cotas Técnico em Comunicação e Processamento de Dados: CR;

Nível superior Analista de Sistemas Judiciário: 1 vaga ampla; e Contador Judiciário: CR.



As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 26 de junho até 25 de julho por meio do portal Vunesp. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 67,90 e R$ 98,80.

Concurso Polícia Militar de São Paulo – Oficiais

As inscrições do concurso PM SP – Oficiais estão abertas. Ao todo são 200 vagas para a carreira que exige o nível médio de formação. As inscrições poderão ser feitas pelo portal Vunesp até o dia dia 22 de junho. Valor da taxa: R$ 150,00.

Para ingressar na carreira é preciso ter idade entre 17 e 30 anos, além de estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres).

O salário inicial do aprovado será de R$ 4.833,27 (após o reajuste das seguranças de SP. A avaliação está marcada para 20 de agosto.

Concursos 2023 SP editais previstos

Confira os editais dos concursos SP 2023 esperados:

Concurso MP SP

O concurso do Ministério Público de São Paulo segue sendo muito aguardado. A banca organizadora será a Vunesp e certame vai ofertas vagas para os seguintes cargos:

Fonoaudiologia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Eletricista.

O salário inicial do aprovado será de R$ 15.766,35.

Concursos 2023 – ISS SP

O edital do concurso ISS SP (Secretaria de Fazenda Municipal de São Paulo) pode ser publicado a qualquer momento.

Serão ofertadas 110 vagas para os seguintes cargos de nível superior.

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional Ciências Contábeis: 50 vagas;

Auditor Fiscal Tributário Municipal – AFTM Gestão Tributária: 50 vagas; e Tecnologia da Informação: 10 vagas.



O salário inicial de um Analista será de R$ 9.000,00, e R$ 25.702,41 para o cargo de Auditor.