Confira as principais previsões de concursos nível médio

Você sabe quais são as principais previsões de concursos de nível médio para este ano? Afinal, os certames públicos são uma ótima oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma carreira estável e com boas remunerações.

Todavia, para os candidatos que possuem nível médio de escolaridade, há diversas opções de concursos em diferentes áreas.

Pensando nisso, a seguir, trouxemos as principais previsões de certames, abordando as áreas mais procuradas e as oportunidades em diferentes órgãos. Então, para saber tudo sobre isso, não deixe de ler até o final, para não perder nenhum detalhe. Boa leitura!

Concursos nível médio: Paraíso do Tocantins TO

Em primeiro lugar, foi divulgado o edital do Concurso Paraíso do Tocantins TO. Desse modo, traz boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho no Norte do país.

Ademais, a Prefeitura Municipal está oferecendo 257 vagas para cargos de diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior.

Os salários variam de R$ 1.330,68 a R$ 17.598,04, a depender do cargo, assim, proporcionando uma remuneração atrativa aos aprovados.

Além disso, as inscrições estarão abertas entre os dias 20 de junho a 20 de julho, possibilitando aos interessados se candidatarem dentro desse período.

Concurso Nova Iguaçu de Goiás GO



Está aberta a inscrição para o Concurso Nova Iguaçu de Goiás GO. E de acordo com o edital da Prefeitura Municipal, os interessados podem se inscrever até o dia 16 de julho de 2023.

Os salários oferecidos variam entre R$1.320,00 a R$2.910,81. Ou seja, essa é uma excelente oportunidade para os candidatos que desejam ingressar no funcionalismo público e fazer parte do município de Nova Iguaçu de Goiás.

Ainda mais, os detalhes sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários para participar podem ser encontrados no edital do concurso.

Concurso IFMA

O Concurso IFMA já tem edital publicado. Enquanto, a organização é feita pelo Instituto AOCP.

O certame oferece 63 vagas para Professor e Técnico Administrativo em Educação. Ou seja, é uma oportunidade para os interessados ingressarem no setor educacional e tecnológico, contribuindo para o desenvolvimento da educação no estado.

Ademais, os salários iniciais podem chegar a R$ 9,6 mil, proporcionando uma remuneração atrativa para os aprovados.

Com isso, os candidatos terão a chance de se destacar em um ambiente acadêmico dinâmico e diversificado, com a possibilidade de aplicar seus conhecimentos e experiências profissionais.

Concursos nível médio: Guarda Jundiaí SP

Foi divulgado o edital do aguardado Concurso Guarda Jundiaí SP, e as inscrições serão abertas a partir de 28 de junho de 2023.

A Prefeitura Municipal está oferecendo 10 vagas imediatas para a Guarda Municipal, ou seja, uma boa oportunidade para quem busca uma carreira na área de segurança pública.

Para concorrer a essas vagas, é necessário possuir nível médio completo. Além do mais, a carreira proporciona um ambiente de trabalho desafiador e gratificante, contribuindo para a segurança da comunidade.

Concurso GCM Caçador SC

Está aberto o Concurso GCM Caçador SC que oferece uma carreira na área policial.

Assim, essa é uma ótima oportunidade para ingressar na Guarda Civil Municipal de Caçador, Santa Catarina.

Além disso, a remuneração para os aprovados pode chegar a R$3.236,75, proporcionando uma boa perspectiva salarial. Por fim, as inscrições estarão abertas até o dia 11 de julho, portanto, é importante ficar atento ao prazo.

Concurso Campo Largo PR

O Concurso Campo Largo PR está com inscrições abertas de 19/06/2023 a 02/08/2023. São 14 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

O concurso oferece oportunidades em diversos cargos, e as remunerações variam de R$1.815,44 a R$22.448,97. Sendo assim, essa é uma excelente chance para aqueles que desejam ingressar no serviço público e buscar estabilidade e desenvolvimento profissional.

Ademais, Campo Largo, no Paraná, é uma cidade que oferece qualidade de vida e oportunidades de crescimento.

Aposte em uma boa preparação para os concursos nível médio

Ao analisar as principais previsões de concursos nível médio, é possível afirmar que o cenário é bastante promissor para os concurseiros em busca de oportunidades de emprego estável e salários atrativos.

Além disso, o avanço da tecnologia e a demanda por profissionais qualificados tendem a impulsionar a abertura de novas posições.

No entanto, mesmo com tantas vagas à disposição, é provável que a concorrência seja grande, em busca de uma oportunidade no setor público. Assim, é fundamental que os candidatos se preparem de forma adequada, por meio de estudos e cursos específicos, a fim de se destacarem em meio à concorrência.

Ademais, também aproveite para descansar entre os estudos e assim, quem sabe conseguir ser um servidor público. Dessa forma, você estará mais próximo de conquistar a desejada aprovação e ingressar no serviço público. Boa sorte!