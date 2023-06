Confira as principais previsões de concursos Tribunais de Justiça 2023

Os concursos Tribunais de Justiça 2023 são bastante aguardados por milhares de concurseiros em todo o país.

Com vagas para diversas áreas e cargos, essas instituições são responsáveis por promover a justiça e garantir a ordem jurídica. Além disso, a carreira jurídica traz segurança e estabilidade, e por isso, atrai a atenção de milhares de candidatos.

Sendo assim, neste texto apresentaremos as principais previsões de concursos para Tribunais de Justiça em 2023, para ajudar você a se preparar e sair na frente da concorrência. Fique conosco e acompanhe a leitura!

Concursos Tribunais de Justiça 2023, saiba mais

Antes de saber mais sobre as previsões específicas, é importante entendermos o contexto dos concursos para Tribunais de Justiça.

Ademais, esses certames costumam ser muito concorridos devido à estabilidade oferecida pelos cargos, além dos benefícios e remunerações atrativas.

Os tribunais estaduais têm autonomia para realizar seus próprios concursos, gerando uma diversidade de oportunidades pelo país. Sendo assim, conhecer as oportunidades e direcionar os estudos pode ser um diferencial, para quem deseja conquistar uma vaga na área.

Previsões de concursos Tribunais de Justiça em 2023

A expectativa é de que 2023 seja um ano promissor para os concurseiros que almejam uma vaga nos Tribunais de Justiça.



Afinal, diversos estados estão com necessidade de novos servidores, o que deve resultar na abertura de concursos em várias regiões do Brasil. Confira a seguir, algumas das opções disponíveis:

Concurso Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

O edital para o concurso Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo já foi publicado, ofertando 11 vagas imediatas, além de formação de CR.

Para participar do concurso é necessário ter ensino médio completo para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário e ensino superior nas áreas específicas para os demais cargos.

Ainda mais, a seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Ademais, além de prova prática para Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário e Analista de Sistemas Judiciário.

Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

O concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma carreira pública com bons salários e estabilidade profissional.

Organizado pela Vunesp, o certame oferece uma variedade de vagas para as áreas de Técnico e Analista com especialização em TI, profissões que estão sempre em alta no mercado de trabalho.

Além disso, a remuneração inicial para esses cargos é excelente, chegando a R$10,2 mil, um atrativo a mais para os candidatos.

As inscrições já foram encerradas, mas os candidatos ainda têm tempo para se preparar para as provas, que serão realizadas em 20 de agosto de 2023.

Concurso Tribunal de Justiça da Bahia

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia lançou o edital de um novo concurso público para preencher 224 vagas em diversos cargos.

Entre as oportunidades estão as funções de Analista em diversas especialidades e Técnico Escrevente de Cartório, com remunerações iniciais que vão de R$3.725,10 a R$6.111,82.

Ademais, as inscrições já foram encerradas e as provas serão aplicadas no dia 23 de julho de 2023. A seleção é uma excelente oportunidade para quem deseja trabalhar em um órgão público de grande relevância, além de contar com salários acima da média em comparação a outras carreiras.

Como se preparar para os concursos Tribunais de Justiça 2023?

A preparação para os concursos Tribunais de Justiça 2023 exige dedicação e estudo constante.

Dessa forma, o ideal é que os candidatos conheçam o conteúdo programático das provas e priorizem as disciplinas mais cobradas, como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Além disso, resolver questões de concursos anteriores e fazer simulados é essencial para familiarizar-se com o estilo das provas.

Aposte em cursos preparatórios

A preparação para concursos exige estudo constante e estratégia. Por isso, a aposta em cursos preparatórios para se preparar para o concurso de Tribunais de Justiça em 2023 é essencial.

Através dos cursos, é possível se manter atualizado sobre as mudanças nas legislações e nos editais, além de contar com bons professores e material de qualidade.

Além disso, muitos cursos oferecem simulados e questões comentadas, auxiliando o candidato a se familiarizar com o estilo das provas. É importante ressaltar que a preparação não deve começar somente quando ocorrer a publicação do edital, mas sim com antecedência para haver tempo suficiente para absorver todo o conteúdo.

Por fim, fique de olho nas próximas etapas do concurso Tribunais de Justiça 2023 e conquiste a tão sonhada vaga!