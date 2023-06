Confira as vagas do concurso Biguaçu SC

Hoje vamos falar sobre o concurso Biguaçu SC. O município localizado no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o seu mais recente concurso público.

Com um total de 115 vagas disponíveis, distribuídas em diferentes áreas, o certame oferece oportunidades para profissionais de diversas formações e níveis de escolaridade.

Então, neste texto vamos apresentar os detalhes das vagas disponíveis, bem como os requisitos e as etapas do processo seletivo. Quer saber mais? Portanto, não deixe de ler até a última linha!

Concurso Biguaçu SC: Ensino Fundamental

Para os candidatos com nível fundamental de escolaridade, o concurso Biguaçu SC oferece oportunidades para diferentes cargos. Desse modo, saiba mais sobre eles a seguir:

Auxiliar de Serviços Gerais – Servente

Com requisito mínimo de ensino fundamental incompleto, a função de Auxiliar de Serviços Gerais exige do candidato, as habilidades de limpeza, conservação e organização dos espaços públicos.

Ademais, o salário inicial é de R$1.577,25, além de 40% de insalubridade (R$521,25). Desse modo, totalizando R$2.098,50 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira

A vaga de Merendeira também requer ensino fundamental incompleto. Assim, o profissional será responsável pela preparação das refeições oferecidas nas escolas municipais, seguindo as normas de higiene e segurança alimentar.



Além disso, a remuneração para essa posição é de R$1.577,25, mais 20% de insalubridade (R$260,63), totalizando R$1.837,88, com carga horária de 30 horas semanais.

Concurso Biguaçu SC: Vagas de Nível Médio

Para candidatos com formação de nível médio, o concurso de Biguaçu SC também apresenta diversas vagas em diferentes áreas. Portanto, confira mais detalhes:

Técnico em Magistério Auxiliar de Sala

O cargo de Técnico em Magistério Auxiliar de Sala requer habilitação em Magistério e Ensino Médio Completo.

Assim, os profissionais desempenham funções relacionadas à assistência e cuidados aos alunos, em escolas municipais. Por fim, a remuneração inicial é de R$ 3.315,41, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Monitor de Transporte Escolar

Para a vaga de Monitor de Transporte Escolar, é necessário ter ensino médio completo e curso de monitor de transporte escolar.

Ademais, os profissionais serão responsáveis pelo cuidado dos alunos, organização dentro dos ônibus e vans escolares, entre outras atividades. Por último, o salário oferecido é de R$2.534,89, com carga horária de 40 horas por semana.

Concurso Biguaçu SC: Cargos de Nível Superior

No nível superior, o concurso de Biguaçu SC traz diversas oportunidades em áreas estratégicas para a administração municipal. Confira algumas das vagas disponíveis a seguir:

Psicólogo (Secretaria de Assistência Social)

O cargo de Psicólogo para Secretaria de Assistência Social da cidade, exige formação em Psicologia e registro no Conselho de Classe.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por atuar no atendimento aos cidadãos, através da Assistência Social do município.

Ademais, o salário inicial para essa função é de R$3.379,91, com carga horária de 30 horas semanais.

Bibliotecário

A vaga de Bibliotecário requer Habilitação profissional de nível superior, em curso de Biblioteconomia reconhecido pelo MEC e registro no conselho profissional.

Os profissionais atuarão na biblioteca municipal, na parte administrativa. Todavia, o salário oferecido é de R$3.567,66, com carga horária de 30 horas por semana.

Processo seletivo e inscrições do concurso Biguaçu SC

O processo seletivo do concurso de Biguaçu SC será composto por diferentes etapas, que podem variar de acordo com o cargo pretendido.

Contudo, geralmente, ocorrem a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que abordam conteúdos relacionados às áreas de conhecimento específicas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da banca organizadora, no período de 26 de junho a 28 de julho de 2023.

Ademais, é importante que os candidatos leiam atentamente o edital do concurso para se informar sobre os requisitos, documentos necessários e demais informações pertinentes ao processo.

Comece sua preparação para as provas

É essencial que os interessados em participar do concurso em Biguaçu, SC, estejam atentos às oportunidades disponíveis.

A diversidade de vagas apresentadas no edital oferece diferentes possibilidades para profissionais de várias áreas de atuação e níveis de escolaridade. Portanto, é fundamental ler atentamente as informações fornecidas, como requisitos, prazos e etapas do processo seletivo.

Além disso, é importante que os candidatos se preparem de forma adequada para conquistar uma vaga. Isso envolve estudar e se atualizar sobre os conteúdos específicos de cada área, além de aprimorar suas habilidades como resolução de questões e gestão do tempo. Afinal, a concorrência pode ser acirrada, por isso é importante se destacar.

Sendo assim, faça um cronograma de estudos com os conteúdos inclusos no edital para poder se preparar para as provas. Então, comece a se preparar, faça sua inscrição e boa sorte neste certame!