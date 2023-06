Confira o que cai no concurso Polícia Penal AC

O concurso Polícia Penal AC é uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira de segurança pública.

E com a publicação do edital, é importante conhecer as disciplinas e conteúdos que serão cobrados na prova.

Sendo assim, neste texto, vamos apresentar os principais temas que costumam cair no concurso da Polícia Penal do Acre, para ajudar você na sua preparação. Quer saber mais sobre isso? Então, não deixe de ler até a última linha e não perca nenhum detalhe. Boa leitura!

Concurso Polícia Penal AC, saiba mais

O concurso Polícia Penal AC está em pleno andamento. O edital foi publicado e a banca escolhida é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Ao todo são 329 vagas para cargos de nível médio e superior com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os salários iniciais variam de R$ 3.221,90 a R$ 6.561,76, a depender do cargo e do nível de formação do candidato

O período de inscrições já foi encerrado em junho. Enquanto, a prova objetiva está prevista para o dia 1 de outubro de 2023.

Ainda mais, a seleção ainda terá uma etapa de avaliação psicológica e investigação social. Os aprovados serão lotados em diversas regiões do estado, como Baixo Acre e Juruá.

O que vai cair no concurso Polícia Penal AC?



Então, veja a seguir alguns dos temas que costumam ser cobrados no concurso da Polícia Penal do Acre, para te ajudar a se preparar adequadamente. Confira!

Legislação Específica:

Um dos pontos essenciais para se preparar para o concurso da Polícia Penal AC é o estudo da legislação específica da área. Isso inclui as leis, decretos e normativas relacionadas ao sistema prisional, como a Lei de Execução Penal, o Código Penal, a Constituição Federal, entre outros.

Dessa forma, é importante compreender os direitos e deveres dos agentes penitenciários, os procedimentos de segurança, as normas de disciplina e o funcionamento do sistema carcerário.

Noções de Direito Administrativo:

O conhecimento de Direito Administrativo também é fundamental para os candidatos ao concurso da Polícia Penal AC.

Nessa disciplina, é necessário compreender os princípios e fundamentos do direito administrativo. Por exemplo, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Além disso, é preciso conhecer as noções de ato administrativo, poderes da administração pública, licitações e contratos administrativos.

Noções de Direito Constitucional:

Outro ponto relevante é o estudo das noções de Direito Constitucional. É necessário conhecer os princípios fundamentais da Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a segurança pública e os direitos e garantias individuais.

Além disso, é importante entender a organização dos poderes, as competências dos entes federativos e os direitos sociais previstos na Constituição. Ou seja, é importante reservar um tempo durante o processo de preparação, para contemplar esse conteúdo.

Língua Portuguesa:

A disciplina de Língua Portuguesa costuma estar presente em diversos concursos públicos, inclusive na Polícia Penal AC.

Ainda mais, é importante dominar a norma culta da língua, compreender a estruturação gramatical, interpretar textos, identificar figuras de linguagem e dominar a ortografia e pontuação.

É necessário praticar a leitura e a escrita, além de conhecer as regras de concordância, regência e sintaxe.

Noções de Informática:

A Informática é uma disciplina presente em muitos concursos públicos, e no concurso da Polícia Penal AC não é diferente.

Dessa forma, é necessário conhecer os fundamentos da informática, como hardware, software e periféricos.

Além disso, é importante compreender os sistemas operacionais, a internet, os aplicativos de escritório, como processadores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações, e a segurança da informação.

Noções de Direitos Humanos:

Noções de Direitos Humanos também são frequentemente cobradas nos concursos da área de segurança pública. Por isso, é essencial ter conhecimento sobre os direitos humanos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais e a legislação brasileira referente ao tema.

Ou seja, é importante compreender a importância dos direitos humanos na atuação policial, especialmente no contexto prisional.

Fique atento para conquistar uma vaga

O concurso para Polícia Penal AC exige uma preparação sólida e abrangente. Dessa forma, os candidatos devem estudar disciplinas como Legislação Específica, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Língua Portuguesa, Informática e Noções de Direitos Humanos.

É fundamental dedicar tempo e esforço na preparação para alcançar um bom desempenho na prova e conquistar a tão desejada vaga na Polícia Penal do Acre. Por isso, comece sua preparação e conquiste sua vaga no concurso Polícia Penal AC. Boa sorte!