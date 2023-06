confira o resultado das provas

O concurso Ager MT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) anuncia que saiu o resultado das provas discursivas.

Diante disso, os candidatos aprovados na etapa foram convocados para a Prova de Títulos, etapa de caráter classificatório, ou seja, não obrigatório.

Os documentos precisam ser enviados via upload, por meio de link específico, disponível no site da banca, imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos, entre 10h do dia 15 e 18h do dia 16 de junho.

A banca registrou quase 5,8 mil inscritos para 55 vagas. Sobre abstenções, os percentuais foram:

Turno da manhã: 34,36% (aproximadamente 1.966)

34,36% (aproximadamente 1.966) Turno da tarde: 39,89% (aproximadamente 2.282)

Clique aqui para acessar o resultado das provas

Vagas edital AGER MT

As vagas são para cadastro reserva com nível médio e superior como escolaridade exigida. Confira a tabela com os cargos ofertados:

Nível médio

Técnico Administrativo: 1CR; e

Inspetor Regulador: 30 CR.



Nível superior

Analista Administrativo – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Administrativo – Perfil: Ciências Contábeis: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências Contábeis: 4 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências da Computação e(ou) Sistemas de Informação: 2 CR;

Analista Regulador – Perfil: Direito: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Economia: 3 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Civil: 7 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Elétrica: 1 CR; e

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Sanitária: 2 CR

Acompanhe as remunerações de acordo com o cargo:

Analista regulador: R$ 8.288,82

R$ 8.288,82 Inspetor Regulador: R$ 3.707,18

R$ 3.707,18 Técnico Administrativo: R$ 3.769,89

R$ 3.769,89 Analista Administrativo: R$ 8.288,82

Requisitos edital AGER MT

Veja a seguir os requisitos de acordo com a carreira:

Analista Administrativo: Administração: diploma de nível superior em Administração, e registro no órgão de classe; Ciências Contábeis: diploma de nível superior em Ciências Contábeis, e registro no órgão de classe.



Analista Regulador: Administração: diploma de conclusão de curso de nível superior em Administração de Empresa, e registro no órgão de classe; Ciências Contábeis: diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, e registro no órgão de classe; Ciências da Computação e/ou Sistemas de Informação: diploma de nível superior em Ciências da Computação e(ou) Sistemas de Informação, e registro no órgão de classe; Direito: diploma de nível superior em Direito, e registro no órgão de classe; Economia : diploma de nível superior em Economia, e registro no órgão de classe; Engenharia Civil: diploma de nível superior em Engenharia Civil, e registro no órgão de classe; Engenharia Elétrica: diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica, e registro no órgão de classe; Engenharia Sanitária: diploma de nível superior em Engenharia Sanitária, e registro no órgão de classe.

Inspetor Regulador: Certificado de ensino médio, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “A/B.

Técnico Administrativo: Diploma de nível superior em qualquer área de formação.



Como foram as provas?

O concurso AGER MT é composto de provas objetivas, discursivas e análise de títulos. A fase objetiva aconteceu no dia 30 de abril com conteúdos específicos e gerais.

Foram 60 questões de múltipla escolha (A, B, C, D e E), distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos.

Conhecimentos básicos – 25 questões Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Noções de Informática Ética no Serviço Público Geografia e História de Mato Grosso Legislação

Conhecimentos específicos – 35 questões

A parte discursiva será da seguinte forma:

Para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Regulador: quatro questões, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/perfil, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 10,00 pontos cada, totalizando 40,00 pontos;

Para os cargos de Técnico Administrativo e de Inspetor Regulador: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados

a Atualidades, no valor de 40,00 pontos.

Já a prova de títulos será para os candidatos aos cargos de Analista Regulador e de Inspetor Regulador classificados na prova discursiva.