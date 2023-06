confira o seu local de prova

Veja todas as informações aqui

O concurso Guarda de Fortaleza, Ceará, anuncia que foi liberado o local de prova. Vale lembrar que a primeira fase está marcada para 18 de junho.

Ao todo serão 80 questões de múltipla escolha (quatro alternativas), com o máximo de 100 pontos. Além disso, a avaliação terá duração de 4h, a avaliação será realizada no turno da tarde, na cidade de Fortaleza. Segundo esclarecimentos, o certame já conta com mais de 60 mil inscritos.

Para acessar o local de prova, clique aqui.

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de Fortaleza ?

Confira os requisitos para se candidatar ao cargo:

conclusão de curso de ensino médio ;

; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa;

idade mínima de 18 anos completos na data da investidura;

completos na data da investidura; não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos.

Quais as etapas do certame?

Os candidatos deverão ser avaliados por meio de seis fases. Além da prova objetiva, contarão com as seguintes etapas:

Inspeção de Saúde e Exame toxicológico;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social; e

Curso de formação.

É importante destacar que as fases da prova objetiva do concurso Guarda de Fortaleza e curso de formação serão de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que as demais fases serão de caráter eliminatório. Estima-se que a etapa de Inspeção de Saúde e Exame toxicológico sejam convocados 1.500 aprovados na prova objetiva, sendo 1.125 da ampla, 300 da cota racial e 75 aprovados nas vagas de PCD.



