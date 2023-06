Confira os principais concursos abertos em Goiás

Hoje falaremos sobre os principais concursos abertos em Goiás. Afinal, o estado está com muitas oportunidades, desde comissão formada, até editais publicados.

Com uma economia em crescimento e uma administração pública ativa, o estado tem se destacado na abertura de concursos em diferentes áreas. Visando preencher as demandas que possuem no serviço público, abrindo grandes oportunidades para os concurseiros.

Então, se você está em busca de estabilidade, boas remunerações e uma carreira sólida, vale a pena conferir os principais concursos abertos em Goiás. Fique conosco até o final, para saber mais!

Concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano divulgou a abertura de 19 vagas imediatas para diferentes cargos na instituição.

As oportunidades abrangem os cargos de Assistente em Administração, Técnico de Laboratório com especialidade em Biologia, Eletrotécnica, Informática e Química, entre outros.

Além disso, os salários iniciais variam entre R$2.667,19 e R$4.556,92, dependendo do cargo escolhido. As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 21 de junho e 20 de julho de 2023 e devem ser realizadas pelo site oficial da instituição.

Concurso Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás também está com edital publicado para concurso público. São 02 oportunidades imediatas e a formação de cadastro de reserva para cargos como Assistente de Fiscalização, Assistente Técnico — Administrativo, Analista Administrativo, Analista Fiscal e Analista Técnico. Além disso, as remunerações iniciais variam de R$2.222,13 a R$7.461,33.



Ainda mais, para concorrer, é necessário ter formação de nível médio ou superior, conforme a vaga pretendida. As inscrições estão abertas até o dia 07 de julho de 2023 e podem ser realizadas através do site da organizadora do concurso, com taxas que variam de R$65,00 a R$130,00.

Ademais, a seleção será composta por prova objetiva e discursiva, além de avaliação de títulos para alguns cargos. É importante ficar atento às informações do edital para se preparar corretamente e garantir a participação no processo seletivo.

Concurso Ministério Público do Estado de Goiás

O Ministério Público do Estado de Goiás está com ótimas oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo público. São três editais publicados, abrindo vagas para as comarcas de Padre Bernardo, Goianésia e Cidade Ocidental.

O certame oferece ao todo 3 vagas para o cargo de secretário auxiliar, que exige apenas o nível fundamental de formação com um salário inicial de R$3.910,20, mais benefícios.

Ademais, as inscrições já estão abertas e os interessados têm até o dia 11 de julho de 2023 para se inscreverem.

É uma ótima chance para quem deseja estabilidade financeira e segurança em sua carreira. O Ministério Público do Estado de Goiás é uma instituição reconhecida nacionalmente, oferecendo um ambiente de trabalho profissional e agradável.

Concurso Prefeitura Municipal de Uruaçu GO

A Prefeitura Municipal de Uruaçu publicou edital para o concurso público que irá preencher uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador Municipal. A remuneração inicial para o cargo é de R$4.426,02.

Ademais, as inscrições para o concurso podem ser realizadas entre os dias 19 de julho a 9 de agosto de 2023 e serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora. Além do salário inicial, o cargo oferece benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e auxílio-transporte, entre outros.

Avaliarão os candidatos por meio de uma prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos. Dessa forma, a avaliação objetiva será composta por 70 questões e as questões abordarão conhecimentos gerais e específicos da área jurídica.

O concurso é uma ótima oportunidade para os candidatos que buscam um trabalho estável com boa remuneração na carreira jurídica.

Como se preparar para um concurso público?

Se preparar para concursos públicos requer planejamento e dedicação. Assim, o primeiro passo é escolher a área que deseja atuar e buscar informações sobre os editais e as exigências do cargo. Em seguida, é necessário estudar as matérias específicas e a legislação relacionada, acompanhando atualizações e tendências.

Ademais, deve organizar muito bem o tempo que disponibiliza para os estudos, priorizando as disciplinas com maior peso no edital e utilizando metodologias diversificadas, como resolvendo questões, simulados, resumos e mapas mentais.

É fundamental estabelecer uma rotina de estudos e um equilíbrio entre o lazer e descanso, que também contribuem para o desempenho.

Além disso, participar de grupos de estudos e buscar informações com profissionais da área são estratégias eficazes de aprendizado.

É importante lembrar que a preparação para concursos públicos exige perseverança e paciência, mas é gratificante ao alcançar o objetivo que tanto almeja.