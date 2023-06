Confira os principais concursos federais previstos de 2023

O ano de 2023 promete trazer diversas oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública. Com a previsão de realização de diversos concursos federais, é fundamental estar atento aos certames que podem surgir ao longo do ano.

Afinal, esses concursos abrem portas para uma variedade de cargos em diferentes áreas, garantindo estabilidade e excelentes remunerações.

Além disso, a possibilidade de atuar em órgãos federais proporciona um campo de trabalho vasto e cheio de desafios. Portanto, confira agora os principais concursos federais previstos para 2023 e esteja preparado para conquistar a vaga dos seus sonhos. Boa leitura!

Cargos e vagas autorizadas em concursos federais em 2023

Há uma grande variedade de concursos federais sendo autorizados, oferecendo um número significativo de vagas em diversos órgãos do governo.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por exemplo, disponibilizará 440 vagas para os cargos de Técnico, Agente e Auditor-Fiscal.

Ademais, o Instituto Nacional de Meteorologia terá 80 vagas para Analista e Tecnologista. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por sua vez, abrirá 742 vagas para Analista e Engenheiro.

Além disso, o Ministério da Educação oferecerá 220 vagas para Técnico e o INEP terá 50 vagas para Pesquisador.

Outros órgãos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente também estão entre os órgãos que abrirão vagas para diversos cargos.

No entanto, é importante destacar que há também oportunidades para carreiras transversais, como na área de Infraestrutura e Tecnologia da Informação.



Você também pode gostar:

Dessa forma, os concursos federais estão oferecendo um amplo leque de oportunidades para aqueles que desejam ingressar no serviço público.

Concursos Federais com edital publicado

Além das vagas previstas e já autorizadas, existem também algumas oportunidades de certames já em andamento.

Sendo assim, veja a seguir, alguns dos concursos federais que já estão sendo organizados e com edital publicado.

Concurso Diplomata

Recentemente, foi divulgado no Diário Oficial da União um documento que informa sobre o próximo concurso para a Carreira de Diplomata. Serão disponibilizadas 50 vagas na classe inicial de terceiro secretário, com uma remuneração inicial atrativa de R$20.926,98.

Ademais, o concurso Diplomata é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço diplomático e atuar na representação do Brasil no exterior. Essa carreira oferece um ambiente profissional desafiador e enriquecedor, com a possibilidade de participar de negociações internacionais, promover relações diplomáticas e contribuir para a política externa do país.

Além disso, os interessados em participar desse concurso devem estar preparados para um processo seletivo rigoroso que envolve provas escritas, orais, análise de títulos e avaliação de aspectos físicos e mentais.

É uma oportunidade única para aqueles que têm interesse em uma carreira internacional e desejam representar o Brasil no cenário global.

Concurso SERPRO

O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) está com inscrições abertas para seu concurso público.

O certame, organizado pela banca Cebraspe, oferece 602 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Ademais, as oportunidades são para o cargo de Analista com especialização em Tecnologias, que exige formação na área e proporciona uma remuneração inicial de R$9.025,73.

O concurso SERPRO é uma excelente oportunidade para profissionais da área de tecnologia, que desejam ingressar em uma carreira no setor público.

Afinal, além das vagas imediatas, há a possibilidade de formação de cadastro de reserva, aumentando as chances de convocação.

É importante ressaltar que o SERPRO é uma instituição renomada e reconhecida no mercado, tornando a conquista de uma vaga ainda mais valorizada.

Concursos Federais: Concurso Banco do Brasil BBTS

O edital do concurso Banco do Brasil BBTS está disponível. O certame do BB Tecnologia Serviços S.A oferece um total de 138 vagas, além de oportunidades para cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior.

Além disso, as vagas são destinadas a profissionais que desejam atuar como técnicos e analistas. Ou seja, um concurso bem nichado para essas áreas em específico.

Este concurso representa uma excelente chance de ingressar em uma instituição financeira renomada e contribuir para o setor de tecnologia e serviços do Banco do Brasil. Afinal, os candidatos poderão concorrer a diferentes cargos e aproveitar as vantagens oferecidas pela empresa, como benefícios e um ambiente de trabalho estimulante.

Para participar do processo seletivo, é importante estar atento aos requisitos específicos de cada cargo e se preparar adequadamente para as etapas de avaliação, que incluem provas objetivas e, possivelmente, provas discursivas.

Agora que você já conhece algumas das opções de concursos federais previstos para 2023, comece a se preparar, estude bastante e faça sua inscrição, para conquistar a tão sonhada vaga no setor público. Boa sorte!