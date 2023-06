Confitec ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Confitec, empresa integradora de soluções de Sistemas de Informação, Consultoria de processos e Desenvolvimento de soluções de tecnologia, está com oportunidades presenciais e remotas disponíveis. Dessa forma, se você é da área e está em busca de um novo emprego, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista Devops – Pleno – São Paulo – SP e Remoto- Efetivo;

Banco de Talentos – SP e RJ – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Java Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor FullStack (Java) – Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor SharePoint – PJ – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Pessoa jurídica;

Engenheiro (a) de dados – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Confitec

Sobre a Confitec, é interessante deixarmos claro que a empresa tem se especializado em soluções de seguros, onde nos últimos 15 anos vem formando profissionais com conhecimento nesta área, com o objetivo de agregar valor nas soluções desenvolvidas para as seguradoras.

Presente no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Confitec cresce cada vez mais, por meio do dinamismo e capacitação técnica de seus colaboradores, que atuam em várias plataformas, ambientes e linguagens.

Em resumo, cria sistemas com base em nossa expertise no negócio de seus clientes. Além disso, vem investindo na qualificação e capacitação de seus profissionais, oferecendo treinamentos, não somente em novas tecnologias mas também enfatizando o aprimoramento no conhecimento no negócio de seguros, oferecendo maior qualidade no serviço prestado, transformando a empresa em um ambiente desejado e cobiçado para o trabalho.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

