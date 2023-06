Confronto de xeque-mate: estrelas da NFL lutam pela supremacia no xadrez em BlitzChamps II

Gestá pronto para Blitz Champs II, a busca épica do Chess.com pelo campeão de xadrez da NFL! Com $ 100.000 em jogo para caridade e direito de se gabar, este torneio está marcado para começar em 23 de junho e contará com oito de seus jogadores de futebol favoritos exibindo suas habilidades no xadrez.

Voltar para defender o título é Chidobe Awuzieo atual rei do BlitzChamps e Cincinnati Bengals cornerback. Ele está determinado a provar mais uma vez que é o melhor jogador de xadrez da NFL. Juntando-se a ele na fase eliminatória está o lendário Larry Fitzgerald Jr.um extraordinário wide receiver e um entusiasta de xadrez de longa data. Arik Armstead do San Francisco 49ers também está voltando este ano.

Mas isso não é tudo, já que temos algumas caras novas na lista para o BlitzChamps II. Fique atento a Arizona Cardinals‘ quarterback Kyler Murray, Wes Schweitzer e Chazz Surratt, do New York Jets, Caleb Farley, do Tennessee Titans, e Richard Sherman, do Seattle Seahawks. Esses oito jogadores estão prontos para batalhar pela supremacia no xadrez.

Wes e Chazz, os companheiros de equipe dos Jets, estão entre os principais candidatos a desafiar o reinado de Chidobe. Ambos são fãs de xadrez que já provaram suas habilidades superando a marca de 1400 Elo no Chess.com.

Awuzie, do Bengals, é o atual campeão

Na edição anterior, Um balde garantiu uma doce vitória, ganhando $ 25.000 para sua instituição de caridade, a Awuzie Kickstep Foundation. Ele derrotou seu rival de xadrez de longa data e Cleveland Browns receptor largo Amari Cooper 2 a 0 na final. Cooper, no entanto, não saiu de mãos vazias e saiu com $ 22.500 para sua instituição de caridade escolhida, The Barnyard.

Fornecendo comentários perspicazes para o evento deste ano, temos o IM Danny Rensch, acompanhado pelo ex- Baltimore Ravens guarda e centro John Urschel, bem como repórter da NFL e apresentador de TV Cynthia Frelund.