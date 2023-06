Conheça 5 franquias que funcionam sozinhas e custam pouco

Essas franquias que funcionam sozinhas proliferaram nos últimos anos, ocupando espaços de varejo e escritórios anteriormente vazios em supermercados, shoppings, prédios de apartamentos e complexos residenciais. Por isso, que hoje iremos indicar 5 franquias que funcionam sozinhas e custam pouco.

Um dos principais benefícios do modelo é que o cliente pode fazer tudo sozinho, sem a ajuda de nenhum funcionário, o que resulta em baixos custos operacionais. No entanto, esse tipo de negócio requer muito tempo para gerenciamento e controle de estoque.

Esse tipo de franquia, apesar de sua facilidade de operação, exige um acompanhamento próximo. Afinal, o perigo pode ser interrompido devido a, falha na funcionalidade ou falta de produtos. Assim, para evitar perdas, é necessário evitar roubos.

Além disso, o baixo investimento inicial é atraente para os franqueados, mas o empresário deve ficar atento à localização da loja, que idealmente deve estar em uma área de grande fluxo. Além de, contar com uma clientela que se encaixe no público-alvo do negócio.

5 franquias que funcionam sozinhas e custam pouco

Aqui estão algumas franquias que funcionam sozinhas, sejam mercados automatizados, self service e outros negócios de autoatendimento.

CargaPhone

É uma rede de pads de carregamento sem fio especialmente carregamento sem fio projetado para dispositivos móveis. Assim, o franqueado ganha dinheiro com a venda de anúncios exibidos nas máquinas, que são colocadas em áreas de alto tráfego.

Iniciou as operações em 2017. Portanto, com o rápido crescimento da empresa nos dois últimos anos, permitiu acumular mais de 300 unidades franqueadas.



De acordo com a franqueadora, os seguintes números são atraentes para o franqueado:

Quantidade de unidades: 5 próprias e 350 franqueadas;

Estimativa de custos iniciais: a partir de R$ 16.900,00;

Payback: entre 6 e 12 meses.

Maria Gasolina

A rede de lojas de conveniência gourmet Maria Gasolina é incrivelmente adaptável, pois atende seus clientes por meio de uma grande variedade de formatos de lojas. Sendo um exemplo de sucesso, presta serviços em postos de gasolina, na rua, em condomínios residenciais e comerciais e em condomínios empresariais.

O conceito gastronômico da Maria Gasolina transparece no ambiente totalmente agradável e diferenciado das lojas, que atende a clientes de todos os tipos. Principalmente os que buscam um lugar para tomar o café da manhã, almoço rápido, conversa sem pressa abastecida pelas delícias, ou mesmo quem prefere a comodidade do delivery.

Então, de acordo com a franqueadora, os seguintes números são atraentes para o franqueado:

Quantidade de unidades: 2 próprias e 103 franqueadas;

Estimativa de custos iniciais: a partir de R$ 35.000,00;

Payback: 22 meses.

Balcão Urbano

Com mais de 150 unidades em todo o país, o Balcão Urbano é uma potência nacional na indústria brasileira de máquinas de venda automática, desde a sua fundação em 2020.

Desse modo, a empresa é de líder de mercado no desenvolvimento de soluções autônomas para indústria e varejo, com taxas de crescimento anuais superiores a 10%.

De acordo com a franqueadora, os seguintes números são atraentes para o franqueado:

Quantidade de unidades: 173 franqueadas;

Estimativa de custos iniciais: a partir de R$ 75.000,00 (com 3 máquinas);

Payback: entre 18 e 24 meses.

Market4U

A Market4u é uma startup que usa sua própria tecnologia minimercados em complexos residenciais e comerciais, contando com a confiança dos inquilinos no sistema.

Como resultado, a rotina diária das pessoas foi alterada. Afinal, passaram a ter acesso a lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de interagir com um caixa humano.

Em 2021, a market4u consolidou sua posição como a maior rede de mercados autônomos da América Latina. Então, hoje está presente em todas as regiões do Brasil, dentro dos condomínios de maior destaque.

De acordo com a franqueadora, os seguintes números são atraentes para o franqueado:

Quantidade de unidades: 2.056 franqueadas;

Estimativa de custos iniciais: a partir de R$ 70.000,00;

Payback: entre 16 e 24 meses.

Minha Quitandinha

O minimercado autônomo Minha Quitandinha foi concebido com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, aumentando a comodidade, eficiência, segurança e saúde de todos os envolvidos (clientes, moradores, prestadores de serviços e funcionários), além de reconhecer o valor de nosso bem mais precioso: o tempo.

Com base nos antecedentes dos fundadores, trabalhando para corporações multinacionais e no setor de condomínios, a empresa atendeu a uma necessidade crescente de serviços sob demanda, como limpeza, manutenção e cuidados pessoais.

Por fim, de acordo com a franqueadora, os seguintes números são atraentes para o franqueado:

Quantidade de unidades: 180 franqueadas;

Estimativa de custos iniciais: a partir de R$ 42.000,00;

Payback: entre 10 e 18 meses.

Agora que conhece as 5 franquias que funcionam sozinhas, é momento de investir em uma delas. Desse modo, faça um bom planejamento do orçamento para tornar-se um empreendedor de sucesso, e melhor, sem gastar muito.