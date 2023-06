Conheça 5 opções de microfranquias baratas e lucrativas

As microfranquias têm se mostrado uma excelente opção de investimento para empreendedores que desejam começar um negócio próprio de baixo custo e com rápido retorno financeiro.

Afinal, com investimentos acessíveis e diversas vantagens, essas microfranquias oferecem um excelente potencial de lucratividade, permitindo que empreendedores de diversos segmentos possam encontrar uma opção adequada ao seu perfil e objetivos.

Por isso, neste texto vamos te mostrar 5 opções de microfranquias baratas e lucrativas que podem ser ótimas alternativas para quem visa iniciar uma nova empreitada com segurança e sucesso. Acompanhe a leitura!

O que são microfranquias?

Microfranquias são modelos de negócios que permitem a expansão de uma marca por meio de unidades menores, com menor investimento inicial.

Geralmente, o valor para adquirir uma microfranquia é mais baixo do que uma franquia tradicional, possibilitando a entrada de empreendedores com menos recursos financeiros. Além disso, são negócios que podem ser operados em casa, com uma equipe reduzida e demandam menos infraestrutura.

Assim, esses investimentos oferecem a oportunidade de se tornar um empresário e ter um negócio próprio, com suporte e experiência da marca franqueadora, facilitando a gestão e o sucesso do empreendimento.

Sendo assim, conheça a seguir, 5 opções de microfranquias baratas e lucrativas, para começar seu negócio ainda este ano.

1. Camisetas da Hora



A microfranquia Camisetas da Hora é uma excelente oportunidade de negócio para empreendedores que buscam investir em um segmento promissor.

Com um investimento inicial de R$25 mil, é possível adquirir uma franquia completa e começar a lucrar rapidamente. Além disso, com um faturamento médio mensal de R$60 mil, o retorno do investimento pode ser alcançado em apenas 12 meses.

Dessa forma, a marca se destaca pela qualidade de seus produtos e pela variedade de opções disponíveis, atendendo a diferentes públicos e gostos. Além disso, a empresa oferece suporte e treinamento para garantir o sucesso do franqueado.

2. Meu Donut Gourmet

A microfranquia Meu Donut Gourmet também é uma oportunidade atraente para empreendedores apaixonados por doces.

Com um investimento inicial de R$75 mil, é possível se tornar um franqueado e ingressar no mercado de donuts gourmet. Ademais, com um faturamento médio mensal variando entre R$25 mil e R$30 mil, o retorno do investimento pode ser alcançado em 12 meses.

Ainda mais, o investimento é bastante vantajoso, dada a qualidade e a variedade de sabores dos donuts, conquistando um público fiel. Além disso, a empresa também conta com suporte e treinamentos, para auxiliar o franqueado a ter sucesso no negócio.

3. Cross Experience

A microfranquia Cross Experience é uma excelente oportunidade para empreendedores interessados no segmento fitness. O investimento inicial é de R$90 mil para adquirir uma franquia completa e entrar no mercado de treinamento funcional.

Ademais, o faturamento médio mensal é de até R$70 mil. Dessa forma, o retorno pode ser alcançado em um prazo de 12 a 18 meses, o que é uma ótima perspectiva.

Ainda mais, a Cross Experience é destaque no setor pela qualidade dos serviços oferecidos, incluindo treinamentos personalizados e acompanhamento profissional.

4. Cream Berry

Ademais, a microfranquia Cream Berry é uma excelente oportunidade para empreendedores que desejam investir no mercado de sorvetes e sobremesas. Com um investimento inicial a partir de pouco mais de R$44 mil, é possível adquirir a franquia e dar início a um negócio muito promissor, no ramo de alimentação.

Ademais, o faturamento médio mensal estima-se em até R$50 mil. Dessa forma, o retorno do investimento pode ocorrer em um prazo de 18 a 24 meses.

A Cream Berry destaca-se pela qualidade dos sorvetes artesanais, com opções de sabores variados e ingredientes selecionados.

Outro ponto positivo, é que a franquia oferece suporte total a seus franqueados, incluindo treinamento, fornecedores qualificados e estratégias de marketing para garantir o sucesso do negócio.

5. Encontre Sua Viagem

Por fim, a microfranquia Encontre Sua Viagem é uma oportunidade única para empreendedores que desejam ingressar no setor de turismo e viagens. Com um investimento inicial de R$13 mil, é possível se tornar um franqueado e oferecer serviços de agenciamento de viagens personalizados.

Ademais, o diferencial dessa franquia está na possibilidade de explorar destinos exclusivos e pacotes de viagem sob medida para os clientes, proporcionando experiências memoráveis.

Além disso, a marca se destaca pelo suporte contínuo aos franqueados, fornecendo treinamentos especializados, acesso a parceiros estratégicos e estratégias de marketing diferenciadas.

O faturamento médio mensal varia conforme a dedicação do empreendedor e a demanda do mercado, mas as possibilidades de lucro são promissoras, chegando a R$50 mil.

Gostou de conhecer as 5 opções de microfranquias baratas e lucrativas? Então conheça melhor esse mercado e comece a investir ainda este ano!