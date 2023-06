Conheça a irmã de Wemby, Eve: outra estrela do basquete e do Instagram na família

Fsensação do basquete francês Victor Wembanyama já está fazendo barulho no NBA como a primeira escolha no Projeto de 2023 e novo incentivo de São Antônio estrela. Mas você sabia que ele não é o único astro do basquete em sua família? Victor tem uma irmã mais nova chamada Eve Wembanyama que também é conhecida por sua carreira no basquete.

Ela representou a França em vários eventos de basquete 3×3 e jogou pelo LDLC ASVEL Clube Feminino no Euroliga Feminina liga. Com 6’1 “, ela pode ser mais baixa que seu irmão imponente, que mede impressionantes 7’4”. Quando Eve não está dominando a quadra, ela mantém seus fãs atualizados em seu Instagram, onde acumulou seguidores significativos.

Mas a dinastia do basquete Wembanyama não para por aí. Victor e Eve têm um irmão mais novo chamado Oscar Wembanyama, que também está se destacando no esporte. Oscar fez sua estreia em 2020 pelo time sub-15 de Nanterre, mesmo time pelo qual seu irmão Victor jogou. Mais tarde, ele assinou com a ASVEL em 2022. Embora não seja tão alto quanto Victor, Oscar ainda tem impressionantes 6’7 “.

Quem são os pais do trio talentoso?

Os pais de Victor e Eve são Felix Wembanyama e Elodie de Fautereau. Victor deu crédito a seus pais por incutir nele sua habilidade atlética. Seu pai, Felix, era um ex-atleta de atletismo, enquanto sua mãe, Elodie, passou de jogador profissional de basquete a treinador. Parece que o basquete está nos genes da família.

Até os avós de Victor têm experiência com basquete. Seu avô, Michel De Fautereaujogou basquete na década de 1960, e sua avó, Maria Cristina, costumava levar o marido de e para os jogos. O basquete realmente parece ser parte integrante do DNA da família Wembanyama.

Em uma entrevista recente, Victor expressou sua gratidão pela influência de sua família, dizendo: “Não posso evitar isso em minha família. O basquete sempre existiu”. Com um pedigree de basquete tão forte, não é de admirar que os irmãos Wembanyama estejam fazendo ondas no mundo do basquete.