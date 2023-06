Conheça Elodie de Fautereau, a mãe jogadora de basquete que inspirou a jornada de Victor Wembanyama

Victor Wembanyamaascensão de NBA estrelato não estaria completo sem reconhecer a figura influente de sua mãe, Elodie de Fautereau. Como um ex-jogador profissional de basquete e agora um treinador dedicado, Elodie desempenhou um papel significativo na formação do amor de Victor pelo jogo.

Vindo da França, Elodie tem 1,80 m de altura e já representou orgulhosamente a seleção francesa na quadra de basquete. Sua feroz competitividade e habilidades como jogadora deixaram, sem dúvida, uma impressão duradoura em Victor.

A paixão de Elodie pelo basquete fluiu naturalmente para seu papel como treinadora na Yvelinois Basketball Academy, onde ela vem aprimorando as habilidades de jogadores aspirantes há mais de cinco anos. Ela não apenas se destacou em sua carreira de treinadora, mas também foi reconhecida como membro do conselho de honra do Heritage em 2019, mostrando sua dedicação e experiência no esporte.

Além de suas realizações profissionais, Elodie é uma mãe dedicada a Victor e seus dois irmãos. Foi Elodie quem primeiro apresentou Victor ao mundo do basquete, despertando sua paixão pelo jogo. Como mãe, ela não o educou com o único objetivo de alcançar o sucesso; em vez disso, ela serviu como uma fonte constante de inspiração e encorajamento.

A influência de Elodie em seus filhos foi definitiva

A família Wembanyama atualmente reside em Versalhes, França, onde Elodie continua a apoiar Victor em sua jornada no basquete. Seu amor compartilhado pelo esporte criou um forte vínculo dentro da família, pois eles celebram as conquistas um do outro e aproveitam o tempo de qualidade juntos.

Com Victor deixando sua marca na NBA, a influência e orientação de Elodie permanecem inestimáveis. Sua experiência como ex-jogadora e treinadora indubitavelmente moldou o desenvolvimento de Victor como jogador de basquete, incutindo nele os valores de trabalho árduo, determinação e um profundo apreço pelo jogo.

Enquanto Victor embarca neste novo capítulo de sua carreira, ele carrega consigo o apoio inabalável de sua mãe jogadora de basquete, Elodie. O impacto dela em sua vida e jornada no basquete será para sempre valorizado, pois Victor pretende causar um impacto duradouro no mundo do basquete profissional, seguindo os passos de sua mãe inspiradora.