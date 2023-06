Conheça Megan Meyer, a força atlética por trás de Jack Campbell, do Lions

Taqui está uma nova xerife na cidade, e ela está fazendo ondas no NFL departamento de namorada e esposa com seu incrível atletismo. A Internet está fervilhando de entusiasmo Megan Meyer, o noivo de Jack Campbello Detroit Lions‘ escolha do draft (18º no geral) e linebacker de Iowa. Os fãs estão esperançosos de que Campbell, com o apoio de sua futura esposa, ajude a levar os Leões de volta aos playoffs.

Se você é um fã do Lions em busca de vibrações positivas, não procure mais do que esta dupla dinâmica chegando ao lago, com Megan exibindo suas habilidades de wakeboard e até derrubando Jack durante a sessão. As fotos capturam o casal aproveitando um tempo de qualidade antes do início dos campos de treinamento da NFL no final de julho. É evidente que Megan possui o mesmo nível de atletismo de George e Claire Kittle, o casal poderoso conhecido por suas impressionantes performances em campo e amor compartilhado pelos esportes.

O tackle de Megan é verdadeiramente notável – uma demonstração de puro atletismo e uma prova de sua ética de trabalho de colarinho azul. Como alguém que não é gerente geral da NFL, não posso deixar de apreciar esses intangíveis ao avaliar jogadores. É crucial ter parceiros que possam corresponder à motivação dos atletas e mostrar suas próprias habilidades atléticas.

Agora, nós temos Megan Meyer entrando em cena. Ela jogou basquete por dois anos em Iowa antes de se transferir para Drake, onde obteve uma média impressionante de 13 pontos por jogo. Apesar de uma lesão no joelho, Megan teve uma excelente temporada júnior, conquistando o primeiro time All-Missouri Valley Conference honras.

Torcedores esperam que seu time volte aos playoffs

Os Leões tomaram algumas decisões questionáveis ​​no passado, mas contratar um linebacker atlético com uma futura esposa que compartilha o mesmo atletismo pode ser uma das jogadas mais inteligentes em anos.

Talvez eles possam até utilizar as habilidades de Megan para liderar exercícios. Esposas e namoradas participando de exercícios de combate com seus parceiros da NFL podem se tornar uma emocionante competição de novas habilidades no NFL Combine.