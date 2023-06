Conheça nova franquia de R$ 150 mil do Carrefour

De olho na concorrência do setor de lojas de conveniência, o Carrefour anuncia sua entrada no mercado brasileiro de franquias. A rede de minimercados Carrefour Express, presente no Brasil desde 2014 e atualmente conta com 151 minimercados no estado de São Paulo, está oferecendo três modelos de franquias com investimentos iniciais a partir de R$ 150 mil. Então, este é o assunto que hoje iremos apresentar a você, leitor.

Sobre a ABF Franchising Expo 2023

A implantação oficial destes modelos de franquias foi realizada no dia 28 de junho, na ABF Franchising Expo, no Expo Center Norte, em São Paulo. Aliás, esta feira está ocorrendo entre os dias 28 de junho e 01 de julho de 2023.

Além deste lançamento, existem vários segmentos para investimentos, com a presença de mais de 400 redes franqueadoras, shopping centers, pontos comerciais e fornecedores para o mercado de franquias para escolha e abertura de negócio próprio.

Por isso, é uma grande oportunidade para quem deseja ampliar seus conhecimentos sobre este estilo de negócio. Bem como, conhecer as franquias, micro franquias e startups com soluções de inovação para o setor.

Sobre o Grupo Carrefour no Brasil

O francês Groupe Carrefour opera uma cadeia global de cerca de 12.000 lojas, sendo fundado em 1959. Desse modo, é hoje, a maior rede de varejo de alimentos do país e tem como missão liderar a transição do sistema alimentar no Brasil.

Está comprometido com o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia produtiva, bem como, busca oferecer a todos os públicos o mesmo nível de transparência que exige dos fornecedores.

Por meio da rede de 722 locais de varejo em diversos formatos, está presente em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Para isso, pretende ir ao encontro das mais diversas necessidades dos clientes. Por exemplo, que desejam reabastecer a cozinha ou o carro, cuidar da sua saúde, ou simplesmente preparar uma refeição.

Com esse alcance, espera estar na vanguarda do movimento para melhorar a saúde das pessoas por meio da alimentação, tornando as opções saudáveis ??mais amplamente disponíveis. Dessa forma, conta com os melhores fornecedores para atingir esse objetivo, priorizando métodos de produção sustentáveis ??que ajudam a preservar os recursos naturais.

O primeiro hipermercado brasileiro pertencente ao Grupo Carrefour, foi inaugurado em 1975.

Atualmente, o crescimento (e a competição) do mercado de proximidade no Brasil está se acelerando. Nos últimos anos, a ideia ganhou força graças à pandemia e à crescente demanda por encontros de compras individualizados.

A Carrefour Express vem para concorrer com outra rede internacional: Oxxo

Sabe-se que a Oxxo é líder no setor de lojas de conveniência graças à sua rápida expansão e políticas de troca de bandeiras. Aliás, esta rede foi criada pela joint venture mexicana Femsa e Raizen, que veio ao Brasil há 3 anos, possuindo atualmente 325 locais em todo o país. Além disso, possui esperança de ampliar 210 novas unidades até o final do ano de 2023.

Assim, a Carrefour Express, que já opera no modelo de franquias em outros países, se abre para franquear no Brasil, em grande estilo. Enquanto, de início, oferece ao franqueado 3 modelos de negócio para escolha:

Loja de rua e centro comercial: com especificidades de loja de conveniência;

Loja residencial: estabelecidas em condomínios residenciais e atendem as necessidades dos moradores e prestadores de serviço;

Loja in company; estabelecidas em conjuntos empresariais e atendem a demanda de funcionários, prestadores de serviço e visitantes.

Em qualquer um dos modelos, há a necessidade de espaço físico entre 15 m2 e 200 m2. Assim, em cada loja de conveniência são oferecidos mais de 3.000 itens, com reposição todos os dias como: alimentos frescos e preparados, bebidas, produtos de panificação, enlatados e embalados, além de frutas, verduras e legumes colhidos todos os dias.

A proposta da franqueadora é oferecer ao franqueado, um investimento inicial baixo, de R$ 150 mil, para ampliar a rede com bastante rapidez. Além disso, propõe uma taxa de royalties entre 5% e 8% do faturamento.

Com isso, o grupo tem esperança de trabalhar na conversão de bandas da mesma forma que outras redes de supermercados próximos. Nesse modelo, as lojas de conveniência prontas para abrir, podem se tornar franquias da rede Carrefour Express.

Vantagens oferecidas aos franqueados Carrefour Express

Os franqueados do Carrefour Express terão o benefício do know-how e suporte operacional e comercial da gigante do varejo. Logo, tornando esta, uma oportunidade única na vida.

É um grande passo para o Grupo Carrefour, que está esperançoso com as oportunidades que ele representa para crescer os negócios em parceria com os franqueados.

Assim, se torna um bom investimento para os franqueados em adquirir uma unidade do Carrefour Express.