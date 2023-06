Conheça o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho

O cargo de Auditor Fiscal do Trabalho é um profissional de extrema importância para a sociedade, atuando na fiscalização e na promoção de melhores condições de trabalho para os trabalhadores brasileiros.

Com competências e responsabilidades específicas, esse cargo desempenha um papel crucial na garantia do cumprimento das leis trabalhistas e na prevenção de irregularidades nas relações de trabalho.

Para entender melhor o que faz um Auditor Fiscal do Trabalho, é necessário conhecer suas atribuições e as habilidades necessárias para exercer essa profissão. Sendo assim, preparamos algumas informações para você.

Atribuições do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho

Uma das principais funções do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho é a fiscalização das empresas e estabelecimentos, verificando se estão cumprindo as leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança e saúde no trabalho.

Essa fiscalização abrange diversos aspectos, como registro de empregados, pagamento de salários, jornada de trabalho, condições de segurança e higiene, entre outros. Além disso, o auditor também pode investigar denúncias de irregularidades trabalhistas e atuar na mediação de conflitos entre empregados e empregadores.

Ademais, além da fiscalização, o Auditor Fiscal do Trabalho desempenha um papel educativo, orientando empresas e trabalhadores sobre seus direitos e deveres, promovendo a conscientização e a disseminação de boas práticas trabalhistas. Essa atuação preventiva é essencial para evitar problemas futuros e garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro.

O que é preciso para ser Auditor Fiscal do Trabalho?



Para se tornar um Auditor Fiscal do Trabalho é necessário atender a alguns requisitos básicos, como, por exemplo, possuir graduação em qualquer área de conhecimento, possuir diploma de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, possuir idade mínima de 18 anos.

Além disso, é preciso ser aprovado em um concurso público, que inclui provas objetivas e discursivas, avaliação psicológica, exames médicos e teste de aptidão física.

No cargo, é necessário ter conhecimento na legislação trabalhista e previdenciária e capacidade para tomar decisões em relação à fiscalização de empresas e órgãos públicos. Para assim, garantir o cumprimento das leis de proteção ao trabalhador.

Todavia, o papel do Auditor Fiscal do Trabalho é de extrema importância para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Por tanto, é fundamental que os servidores estejam capacitados e atualizados para atuar eficientemente em sua função.

Como consultar o cargo?

Para conseguir o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, é preciso ser aprovado em um concurso público, que exige uma preparação rigorosa.

Afinal, a seleção costuma ser bastante concorrida, devido à importância do cargo e às oportunidades de atuação em um órgão governamental relevante, como a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia.

Os candidatos aprovados no concurso ingressam em uma carreira que oferece estabilidade, boa remuneração e possibilidade de crescimento profissional. Além disso, o cargo proporciona a oportunidade de contribuir diretamente para a melhoria das condições de trabalho no país e para a garantia dos direitos dos trabalhadores.

Quanto ganha o Auditor Fiscal do Trabalho?

O salário de um Auditor Fiscal do Trabalho é bastante atraente, oferecendo uma ótima oportunidade profissional para quem busca estabilidade e bons rendimentos.

Assim, o início de carreira traz uma remuneração inicial de R$27.545, sendo um dos mais altos salários na administração pública brasileira.

Com o passar dos anos e a evolução da carreira, os rendimentos financeiros também aumentam, permitindo ao auditor fiscal um ótimo padrão de vida e segurança financeira.

Além do salário base, o profissional pode contar com benefícios adicionais, como plano de saúde, auxílios diversos e gratificações, que aumentarão ainda mais os seus rendimentos.

No entanto, a concorrência pelo cargo costuma ser grande, por isso, é necessário ter disciplina e comprometimento durante a preparação.

O Auditor Fiscal do Trabalho desempenha um papel fundamental na fiscalização e promoção das leis trabalhistas no Brasil.

Com habilidades técnicas e conhecimento aprofundado nas áreas trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho, esses profissionais atuam na garantia dos direitos dos trabalhadores, na prevenção de irregularidades e na luta contra o trabalho infantil e o trabalho escravo.

Assim, é uma carreira de grande importância social, que exige comprometimento, ética e responsabilidade, que contribui diretamente para a construção de um país mais justo e igualitário.

Então, não deixe para a última hora. Comece já a estudar e fique de olho na publicação dos editais, para conseguir o tão sonhado cargo de Auditor Fiscal do Trabalho!