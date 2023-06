Conheça o perfil da banca CEBRASPE

O CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) é uma das bancas examinadoras mais renomadas do país.

Reconhecida por sua rigidez e imparcialidade, a banca tem como principal objetivo promover e avaliar conhecimentos em concursos públicos, processos seletivos e exames de certificação.

Neste texto, conheceremos melhor o perfil dessa banca, suas características, metodologias de avaliação e os principais concursos em que atua.

Afinal, com um histórico sólido e uma reputação de excelência, o CEBRASPE é uma referência para quem deseja se preparar adequadamente para os desafios dos concursos públicos. Acompanhe a leitura!

Conheça a história da banca CEBRASPE

A Fundação CESPE de Apoio à Universidade de Brasília (CEBRASPE) foi criada em 1974 visando atuar como uma instituição de apoio à pesquisa, ensino e extensão da Universidade de Brasília. Inicialmente, seu nome era Centro de Seleção e de Promoção de Eventos e, em 2013, passou a ser denominado como CEBRASPE.

Ao longo dos anos, a CEBRASPE se especializou na realização de concursos públicos e processos seletivos para diversas instituições governamentais e não governamentais. Sua metodologia de avaliação dos candidatos, conhecida como método CESPE de avaliação, é reconhecida por sua objetividade e rigor.

Além dos concursos e processos seletivos, a CEBRASPE também realiza pesquisas acadêmicas, estudos técnicos e desenvolve projetos de consultoria. Sendo assim, seu compromisso com a qualidade e a excelência em seus serviços a tornaram uma das principais instituições de avaliação e seleção do Brasil.

Além disso, atualmente a CEBRASPE realiza concursos para cargos públicos dos mais variados níveis de escolaridade e áreas de atuação, contribuindo para a seleção de profissionais qualificados e proporcionando oportunidades de emprego para milhares de pessoas.



Concursos realizados pela banca

O CEBRASPE é uma renomada instituição responsável por realizar diversos concursos no Brasil. Entre as diversas opções de concursos promovidos por eles, destacam-se alguns.

Um dos concursos realizados pelo CEBRASPE é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ENEM é uma avaliação amplamente conhecida e importante para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior.

Além disso, o CEBRASPE também realiza concursos para instituições renomadas como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Tribunal de Contas da União, entre outros.

Ainda mais, outro concurso bastante popular promovido pelo CEBRASPE é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras), o qual é destinado a estrangeiros que desejam comprovar seus conhecimentos da língua portuguesa.

Método CESPE, o que é?

O temido Método CESPE refere-se a uma estratégia de estudo específica para a preparação de concursos públicos organizados pela banca Cespe/Cebraspe. Afinal, essa banca é conhecida por sua forma peculiar de avaliação, com questões de múltipla escolha que se destacam por um sistema de correção diferenciado.

Sendo assim, nele o candidato deve ler atentamente o enunciado da questão e, em seguida, marcar se a afirmativa é verdadeira (V) ou falsa (F).

Caso tenha dúvidas sobre a resposta, a estratégia é marcar como falsa para evitar riscos. A pontuação não é baseada apenas no número de acertos, mas também no número de erros, sendo que cada questão errada anula uma questão certa.

Ademais, o Método CESPE requer uma boa interpretação de texto e conhecimento aprofundado da matéria. Além disso, é importante treinar a capacidade de identificar pegadinhas e armadilhas presentes nas questões da banca.

Muitos candidatos consideram esse método desafiador e até mesmo angustiante, por exigir cautela e atenção redobrada.

Embora muitos temam, o Método CESPE pode dominar com o tempo e a prática. Contudo, é importante conhecer bem a banca e suas características, revisando provas anteriores, estudando as particularidades das questões e buscando compreender os critérios de correção utilizados pela CEBRASPE.

Dessa forma, o candidato poderá utilizar essa estratégia a seu favor e aumentar suas chances de sucesso no concurso desejado.

Fique por dentro das informações sobre a banca CEBRASPE

Conhecendo o perfil da banca CEBRASPE, é possível afirmar que sua reputação e excelência na elaboração de concursos são incontestáveis.

Com um método de avaliação diferenciado, pautado na análise do raciocínio lógico e na capacidade de interpretação dos candidatos, a banca destaca-se pelo rigor e imparcialidade no processo seletivo.

Além disso, ela possui um histórico de provas bem estruturadas, com questões que exigem uma compreensão profunda dos assuntos abordados.

Dessa forma, é fundamental conhecer o estilo das questões e a abordagem adotada pela banca, a fim de se preparar adequadamente e aumentar suas chances de êxito.

Pesquise mais, confira provas de outras edições organizadas por ela e aumente suas chances de aprovação nos próximos concursos da banca CEBRASPE!