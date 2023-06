Conheça os cargos do concurso ICMBio

Hoje trouxemos detalhes sobre os cargos do concurso ICMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia federal responsável pela gestão das unidades de conservação no Brasil.

Ademais, recentemente, foi anunciado um novo concurso público para o preenchimento de vagas em diferentes cargos.

Por isso, neste texto iremos te mostrar os principais cargos oferecidos pelo ICMBio, além das atribuições, requisitos e remuneração. Então fique conosco até o final e confira mais informações sobre esse concurso tão promissor. Boa leitura!

Concurso ICMBio: cargo de Analista Ambiental

O Analista Ambiental do ICMBio é responsável por realizar atividades relacionadas ao manejo, conservação e proteção do patrimônio natural brasileiro sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Ademais, este profissional deve elaborar e implementar projetos de gestão ambiental, gerenciar unidades de conservação e realizar monitoramentos e estudos ambientais para subsidiar a tomada de decisões.

Além disso, deve atuar na fiscalização das áreas protegidas, orientando a população local e promovendo a conscientização ambiental.

No entanto, a formação exigida para o cargo é em áreas relacionadas ao meio ambiente, como Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental, entre outras. Todavia, é necessário também ter conhecimento sobre a legislação ambiental brasileira e habilidades em gestão de projetos e equipe.

O trabalho desempenhado pelo Analista Ambiental é de extrema relevância para a manutenção da biodiversidade brasileira e para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Além disso, o ICMBio é uma instituição de grande importância para o nosso país, sendo responsável por centenas de unidades de conservação em todo o território nacional.



Dessa forma, o Analista Ambiental é peça fundamental no processo de gestão e conservação dessas áreas, garantindo sua proteção e preservação para as gerações futuras.

Cargo de Técnico Administrativo do concurso ICMBio

O cargo de Técnico Administrativo é uma das oportunidades de trabalho oferecidas pelo concurso ICMBio. É uma carreira que exige formação em nível médio e oferece uma remuneração atrativa, além de diversos benefícios.

Ademais, o profissional que ocupa o cargo de Técnico Administrativo tem como principal atribuição realizar atividades administrativas na instituição, como elaboração de documentos, atendimento ao público, organização de arquivos, elaboração de relatórios, entre outros.

É um cargo essencial para o bom funcionamento dos órgãos públicos, por ser responsável pela gestão e organização administrativa da instituição.

O ICMBio é uma das instituições mais importantes no que se refere à conservação e preservação da vida selvagem no Brasil. Por isso, o Técnico Administrativo tem um papel fundamental na gestão das atividades administrativas, garantindo que tudo esteja em ordem para os profissionais poderem desempenhar suas funções em campo.

Assim, o cargo de Técnico Administrativo pode ser uma excelente opção para quem busca um trabalho estável, com remuneração e benefícios atraentes. Além de ter a oportunidade de fazer parte de uma instituição de grande importância na conservação da fauna e da flora brasileira.

Dicas para se preparar para as provas

Como já vimos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma instituição responsável pela gestão das unidades de conservação federais brasileiras.

Dessa forma, se você está interessado em fazer parte desse instituto, deve se preparar para o concurso público do ICMBio. Então, aqui estão algumas dicas de como se preparar:

Conheça bem o edital do concurso e organize um cronograma de estudos, respeitando todas as disciplinas e temas exigidos;

Estude a legislação ambiental e as normas do ICMBio, como a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e as Resoluções do Conama;

Faça simulados e provas anteriores para se familiarizar com o formato da prova, o tempo de resposta e as questões;

Leia livros e artigos científicos sobre temas relacionados ao meio ambiente e conservação da biodiversidade;

Faça um curso de preparação para concursos públicos, caso seja necessário;

Pratique exercícios físicos e tenha uma alimentação adequada, para manter o corpo e a mente saudáveis e em equilíbrio;

Mantenha-se atualizado sobre as notícias e debates relacionados ao meio ambiente e à proteção da natureza.

Quanto ganha um servidor do ICMBio?

Se você tem interesse em trabalhar no ICMBio, saiba que os salários iniciais são muito competitivos, em conjunto com benefícios se tornam muito atrativos para os candidatos.

Afinal, para o cargo de Técnico, as remunerações iniciais são de R$5.313,00, enquanto o salário para Analista pode chegar a R$11.076,71.

Além disso, os servidores ainda têm acesso a benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio saúde, dentre outros.

Então, não deixe para a última hora. Comece a estudar desde já, para concorrer a uma das vagas do concurso ICMBio!