Conheça os dois editais do concurso PM SP

Hoje falaremos sobre os dois editais do concurso PM SP. Afinal, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das corporações mais respeitadas e bem estruturadas do país.

E visando fortalecer sua equipe e garantir a segurança da população, a PM SP lançou dois editais de concurso público que oferecem oportunidades para ingressar na carreira policial.

Por isso, neste texto, separamos mais detalhes sobre cada um desses editais, destacando os requisitos, as etapas do concurso e as vagas disponíveis. Acompanhe a leitura e descubra como participar dessas seleções.

Edital para o cargo de Soldado PM, saiba mais

O primeiro edital trata do cargo de Soldado PM, destinado a candidatos do sexo masculino e feminino.

O documento traz a abertura de 2.700 vagas para o cargo e desperta o interesse de muitos candidatos. Vejamos a seguir as principais informações sobre este concurso.

Requisitos para participar das provas:

Para concorrer a uma vaga de Soldado da PM SP, é necessário preencher alguns requisitos básicos.

Ou seja, o candidato deve ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.



Você também pode gostar:

Além disso, os candidatos devem possuir ensino médio completo. Ainda mais, é preciso ter aptidão física e idoneidade moral.

Conheça as etapas do concurso

O processo seletivo para Soldado PM do Estado de São Paulo é composto por diversas etapas, que avaliam diferentes habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Assim, a primeira etapa é a prova objetiva, que aborda disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Informática Básica e Noções de Administração Pública.

Após a prova objetiva, os aprovados são convocados para as demais fases, que incluem teste de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, análise de documentos e investigação social.

Vagas disponíveis no concurso PM SP

O edital para Soldado disponibiliza um total de 2.700 vagas, e apesar de ser um número expressivo, a concorrência deve ser acirrada.

Dessa forma, é importante lembrar que a preparação é fundamental para alcançar o sucesso em qualquer um dos dois editais do concurso PM SP.

Saiba mais sobre o edital para o cargo de Aluno Oficial

O segundo edital destina-se ao preenchimento de vagas para o cargo de Aluno Oficial.

O documento oferece diversas oportunidades para aqueles que desejam ingressar na carreira de oficial da Polícia Militar de São Paulo. Confira mais detalhes a respeito do certame a seguir:

O que é preciso para ser Aluno Oficial da PM SP?

Para se candidatar ao concurso para Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é necessário atender a determinados requisitos estabelecidos no edital.

Dessa forma, o candidato deve ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, ter concluído o ensino médio, ter altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, entre outros critérios estabelecidos.

Quais as etapas do concurso?

O processo seletivo para preencher uma das vagas de Aluno Oficial é composto por diversas etapas, que visam avaliar o conhecimento e as habilidades dos candidatos.

Assim, a primeira etapa é a prova objetiva, que abrange disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Química e Biologia.

Ademais, os aprovados na prova objetiva seguem para as próximas fases, que incluem exames de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, análise de documentos e investigação social.

Vagas disponíveis

O edital do concurso PM SP para Aluno Oficial oferece um total de 200 vagas, com salários iniciais de R$3.815,03.

Além disso, é importante ficar atento ao edital para verificar outros detalhes, como prazos, valor da taxa de inscrição, entre outros dados importantes a respeito do certame.

Se prepare para o concurso PM SP e conquiste uma vaga!

É muito importante compreender todas as etapas do concurso PM SP, desde a própria inscrição até a realização das provas, a fim de garantir uma boa participação e obter um bom desempenho.

Ademais, também é importante seguir as orientações dos dois editais, assim como buscar materiais de estudo adequados e realizar uma rotina de estudos disciplinada.

Por fim, vale lembrar que o concurso PM SP representa uma oportunidade de ingresso em uma instituição de grande prestígio e relevância. Dessa forma, proporcionando aos aprovados a chance de exercer uma profissão essencial para a segurança pública e contribuir para o bem-estar da sociedade.

Portanto, se você sonha em entrar para a corporação, comece já a estudar e se preparar para esse tanto concorrido e disputado concurso, e garanta uma vaga na PM SP. Boa sorte!