Conor McGregor agradece fãs pelo apoio e promete lutar novamente

Conor McGregor foi recebido por um grande grupo de apoiadores em Nova York quando o astro do UFC deixou um hotel chique com sua noiva e filhos, agradecendo aos fãs por ficarem ao seu lado … enquanto The Notorious continua sendo investigado por estupro na Flórida.

“Muito obrigado pelo apoio, agradeço o apoio”, respondeu McGregor, de 34 anos, quando TMZ Sports perguntou qual mensagem ele enviaria para seus milhões de fãs.

Claro, McGregor está sendo investigado em Miami depois que uma mulher reivindicou o ex-bicampeão do UFC agrediu sexualmente ela após o jogo 4 das finais da NBA entre o Heat e o Nuggets no Kaseya Center.

McGregor negou veementemente as acusações e não foi preso ou acusado… e, a julgar pelo número de pessoas do lado de fora do The Penisula, um hotel de luxo em Manhattan, os fãs de Conor claramente acreditam nele.



Conor não luta desde o UFC 264 em julho de 2021 – quando quebrou a perna contra Dustin Poirier – e alguns especularam que ele nunca mais pisará no octógono.

Mas, quando perguntamos ao The Notorious o que ele havia planejado para o futuro, certamente parece que Conor quer lutar novamente.

“Lutando. Procurando começar uma luta.”

McGregor está atualmente treinando oposto Michael Chandler no The Ultimate Fighter … e deve lutar contra o contendor dos leves após o fim do show, embora uma data ainda não tenha sido anunciada.