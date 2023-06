Conor McGregor apoia John Gotti III no fiasco de Floyd Mayweather: ‘A guerra começou’

Conor McGregor escolheu lados na batalha entre Floyd Mayweather Jr. e John Gotti III.

No domingo, Mayweather enfrentou Gotti em uma luta de boxe de exibição que rapidamente se transformou em um desastre total quando uma briga estourou entre as comitivas dos dois homens depois que o árbitro Kenny Bayless interrompeu a luta. Na sequência, Gotti declarou Mayweather seu “inimigo vitalício” e pediu “apoio” de McGregor. E “The Notorious” aparentemente respondeu à chamada, postando seu apoio a Gotti em um Tweet excluído.

“Eu apoio os Gotti. A guerra começou.”

McGregor lutou contra Mayweather em um evento cruzado em 0 de agosto de 2017 apelidado de “The Money Fight”, perdendo por nocaute técnico no décimo round. Desde então, os dois vacilaram entre comentários respeitosos e conversas inúteis, com ambas as partes insinuando que uma revanche está destinada a acontecer eventualmente.

Primeiro, porém, McGregor tem negócios de MMA para resolver.

O ex-campeão de duas divisões não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em sua trilogia no UFC 264, mas deve retornar ao UFC antes do final do ano em uma luta marcante contra o ex-campeão dos leves do Bellator e companheiro O ultimo lutador treinador Michael Chandler.