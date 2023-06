Conor McGregor diz que mascote do Heat está indo bem, conversamos depois do soco

Reproduzir conteúdo de vídeo



BACKGRID

O Miami Heat pode ter perdido as finais da NBA, mas há pelo menos algumas boas notícias para a organização – Conor McGregor diz que Burnie, o mascote, está bem depois de receber seu sino tocado nas mãos do superastro do UFC!

“O mascote é bom. Foi uma brincadeira e está tudo bem”, disse o ex-campeão de 34 anos na terça-feira em Nova York.

“Passei muito tempo com ele depois, conversamos, está tudo ótimo. Faz parte do show!”

Lembre-se, McGregor participou do que deveria ser uma rotina divertida e amigável com Burnie durante o jogo 4 das finais em Miami na sexta-feira, quando as coisas pioraram para a criatura peluda.

Conor McGregor lembrou de si mesmo ao nocautear o mascote do Miami Heat. Para mais entretenimento esportivo, clique aqui 👉 https://t.co/Xvxutj4HaF pic.twitter.com/ikD04wntGf — JollyJoker.sports (@JollyJokersport) 10 de junho de 2023

@JollyJokersport

Conor estava promovendo seu spray de recuperação Tidl Sport … quando Burnie – usando luvas de boxe grandes – quadrado com McGregor.

Isso era tudo que The Notorious precisava ver… e ele esmagou Burnie com um de seus cruéis ganchos de esquerda patenteados. O mascote caiu no chão antes de McGregor acertá-lo com um golpe brutal de ground and pound na cabeça.

Infelizmente, Conor bate forte, como descobriu o cara com a fantasia de Burnie, resultando em uma viagem ao hospital.

Mas, pelo relato de Conor, ele escapou de ferimentos graves e passa bem.